「安すぎて二度見！」知る人ぞ知る“話題のスーパー”に行ってきた！ 299円ナポリタン、888円で22本串カツetc.おすすめ惣菜5選
知る人ぞ知るマミーマートの新業態スーパー「生鮮市場TOP」。TOPは惣菜のバリエーションが豊富で、「これでこの値段!?」と思わず二度見するほど気になる惣菜がズラリと並んでいます。
ボリュームも味も妥協なしで“買って正解”な商品がそろっており、目新しい商品を発見できる楽しさもあります。今回は実際に試してよかったおすすめ惣菜を紹介します。
生鮮市場TOPは、精肉・青果といった生鮮食品の強さに加えて、惣菜のクオリティの高さでも人気のスーパー。「とにかくコスパが良い」「量がしっかりある」「店内調理で出来立て感あり」といった特徴があり、“今日はラクしたい”という日の味方としてリピーターも多い店舗です。
◆ごく旨ナポリタン 323円（税込）
たっぷり入って300円台という驚きのコスパの「ごく旨ナポリタン」。ケチャップの甘みとコクがしっかり効いた“王道ナポリタン”で、どこか懐かしい味わいです。ピーマンや玉ねぎ、ソーセージも入っていて、食べ応えも◎！ 子どもウケ抜群で、お弁当のおかずとしても重宝しそうです。
一口食べた瞬間に「これこれ！」となる、甘めのケチャップが美味しいナポリタンで、ちょっぴり油は多めな印象。ジャンキーさも含め子どもに人気が高そうな味わいです。量が多いので、これ1品でかなり満足感がありました。
◆4種チーズ入りメンチカツ 626円（税込）
チーズ好きにはたまらない濃厚系惣菜。衣はサクサク、中はジューシーなメンチにチーズのコクが加わって満足度が高い1品です。筆者の家族のお気に入り総菜で、TOPに行ったら必ず買うほどリピートしています。
かなりチーズが重めなので1個で大満足！ 冷めても美味しいですが、温めると中からチーズが溢れ出してきます。想像以上のボリューム感と濃厚さなので、チーズ好きな人には一度は食べてみてほしいおすすめの一品です。
◆あらびき肉焼売 594円（税込）
ゴロッと大きめサイズで、肉感しっかりの「あらびき肉焼売」。シンプルながら旨みが強く、「これでいい」ではなく「これがいい」と思える安定感。ご飯のおかずにも、おつまみにも、お弁当にも使える万能な惣菜です。
皮がしっかり厚めで、肉もギッシリ。食卓のメインにしても引けを取らないほどの美味しさでした。肉感が強く、レンコンのシャキシャキ食感がアクセントになっています。
◆6種の串カツ盛り合わせ 959円（税込）
見た目からテンションが上がる、豪華な詰め合わせ。いろいろな種類が入っているので、家族でシェアしながら楽しめるのがポイント。サクサク衣×しっかり具材で、ホームパーティーにもおすすめです。
パッケージには具材の記載がなかったのですが、うずらの卵、レンコン、ジャガイモ、エビ、玉ねぎ、白身魚の串揚げが入っていました。トースターでサクサクに仕上げることで、より美味しく食べられます。
◆だしが香る揚げ出し豆腐 322円（税込）
意外と見逃せないサブおかずの「揚げ出し豆腐」。TOPの惣菜の中でも人気商品のようで、出汁がしっかり染みていてさっぱり系の一品です。
一口食べた瞬間にカツオの風味と、出汁の味わいをしっかりと感じられます。ボリュームもたっぷりで箸が止まらない、想像以上に美味しかったです。
◆夕飯のおかずに、お弁当、パーティーにも！
生鮮市場TOPの惣菜は、「安い・ボリューミー・美味しい」の三拍子が揃ったラインナップ。おかず以外にもお弁当の種類が豊富で、これからの行楽シーズンは、TOPのお弁当を持ってお出かけするのも良さそうです。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
ボリュームも味も妥協なしで“買って正解”な商品がそろっており、目新しい商品を発見できる楽しさもあります。今回は実際に試してよかったおすすめ惣菜を紹介します。
生鮮市場TOPは、精肉・青果といった生鮮食品の強さに加えて、惣菜のクオリティの高さでも人気のスーパー。「とにかくコスパが良い」「量がしっかりある」「店内調理で出来立て感あり」といった特徴があり、“今日はラクしたい”という日の味方としてリピーターも多い店舗です。
たっぷり入って300円台という驚きのコスパの「ごく旨ナポリタン」。ケチャップの甘みとコクがしっかり効いた“王道ナポリタン”で、どこか懐かしい味わいです。ピーマンや玉ねぎ、ソーセージも入っていて、食べ応えも◎！ 子どもウケ抜群で、お弁当のおかずとしても重宝しそうです。
一口食べた瞬間に「これこれ！」となる、甘めのケチャップが美味しいナポリタンで、ちょっぴり油は多めな印象。ジャンキーさも含め子どもに人気が高そうな味わいです。量が多いので、これ1品でかなり満足感がありました。
◆4種チーズ入りメンチカツ 626円（税込）
チーズ好きにはたまらない濃厚系惣菜。衣はサクサク、中はジューシーなメンチにチーズのコクが加わって満足度が高い1品です。筆者の家族のお気に入り総菜で、TOPに行ったら必ず買うほどリピートしています。
かなりチーズが重めなので1個で大満足！ 冷めても美味しいですが、温めると中からチーズが溢れ出してきます。想像以上のボリューム感と濃厚さなので、チーズ好きな人には一度は食べてみてほしいおすすめの一品です。
◆あらびき肉焼売 594円（税込）
ゴロッと大きめサイズで、肉感しっかりの「あらびき肉焼売」。シンプルながら旨みが強く、「これでいい」ではなく「これがいい」と思える安定感。ご飯のおかずにも、おつまみにも、お弁当にも使える万能な惣菜です。
皮がしっかり厚めで、肉もギッシリ。食卓のメインにしても引けを取らないほどの美味しさでした。肉感が強く、レンコンのシャキシャキ食感がアクセントになっています。
◆6種の串カツ盛り合わせ 959円（税込）
見た目からテンションが上がる、豪華な詰め合わせ。いろいろな種類が入っているので、家族でシェアしながら楽しめるのがポイント。サクサク衣×しっかり具材で、ホームパーティーにもおすすめです。
パッケージには具材の記載がなかったのですが、うずらの卵、レンコン、ジャガイモ、エビ、玉ねぎ、白身魚の串揚げが入っていました。トースターでサクサクに仕上げることで、より美味しく食べられます。
◆だしが香る揚げ出し豆腐 322円（税込）
意外と見逃せないサブおかずの「揚げ出し豆腐」。TOPの惣菜の中でも人気商品のようで、出汁がしっかり染みていてさっぱり系の一品です。
一口食べた瞬間にカツオの風味と、出汁の味わいをしっかりと感じられます。ボリュームもたっぷりで箸が止まらない、想像以上に美味しかったです。
◆夕飯のおかずに、お弁当、パーティーにも！
生鮮市場TOPの惣菜は、「安い・ボリューミー・美味しい」の三拍子が揃ったラインナップ。おかず以外にもお弁当の種類が豊富で、これからの行楽シーズンは、TOPのお弁当を持ってお出かけするのも良さそうです。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama