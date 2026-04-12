プリキュア、初の提供アナウンス担当で”盗む” キュアアルカナ・シャドウ登場で話題
テレビアニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）シリーズの新作『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第11話が、本日12日に放送された。人気キャラクター・森亜るるかが変身した敵のプリキュア「キュアアルカナ・シャドウ」が登場。CM前後に流れる提供アナウンスをキュアアルカナ・シャドウが担当し、プリキュアが提供アナウンスを務めるのは史上初となった。
【画像】キュアアルカナ・シャドウの戦闘シーン！公開された『たんプリ』場面カット
キュアアルカナ・シャドウは作品の第1話放送前から人気のキャラクターで、1月に設定画などが解禁されるとネット上では「キュアアルカナ・シャドウさんデザインが好みすぎます」「キュアアルカナ・シャドウさん、現状お出しされてるビジュアルの段階で全てが強過ぎる」「キュアアルカナ・シャドウちゃん嫌いなオタクいないと思います」などと反応。Ｘでは「キュアアルカナ・シャドウ」単独でトレンド入りした。
そして今回、キュアアルカナ・シャドウ変身を記念して、本日12日放送の第11話、19日放送の第12話では、CM前後に流れる「提供アナウンス」をキュアアルカナ・シャドウが担当することに。地上波放送でしか聞けない特別なアナウンスとなり、シリーズで初めてプリキュアが提供アナウンスを務めた。
「提供アナウンス」をジャックし、キュアアルカナ・シャドウが「ご覧のスポンサーの提供でお送りします」と発言すると、これにネット上では「アルカナシャドウはとんでもないものを盗んでいきました…！「提供アナウンス」です」「提供アナウンスまでジャックしてやがる、本気だ」「提供アナウンスが変わってるすげえアルカナシャドウめっちゃ人気やん」「提供アナウンスを“盗んだ“ってコト…！！？」などの声が出ている。
【画像】キュアアルカナ・シャドウの戦闘シーン！公開された『たんプリ』場面カット
キュアアルカナ・シャドウは作品の第1話放送前から人気のキャラクターで、1月に設定画などが解禁されるとネット上では「キュアアルカナ・シャドウさんデザインが好みすぎます」「キュアアルカナ・シャドウさん、現状お出しされてるビジュアルの段階で全てが強過ぎる」「キュアアルカナ・シャドウちゃん嫌いなオタクいないと思います」などと反応。Ｘでは「キュアアルカナ・シャドウ」単独でトレンド入りした。
「提供アナウンス」をジャックし、キュアアルカナ・シャドウが「ご覧のスポンサーの提供でお送りします」と発言すると、これにネット上では「アルカナシャドウはとんでもないものを盗んでいきました…！「提供アナウンス」です」「提供アナウンスまでジャックしてやがる、本気だ」「提供アナウンスが変わってるすげえアルカナシャドウめっちゃ人気やん」「提供アナウンスを“盗んだ“ってコト…！！？」などの声が出ている。
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