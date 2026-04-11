女子プロレスのスターダムは11日、後楽園ホールで「STARDOM in KORAKUEN 2026 Apr」を行った。

ワールド・オブ・スターダム王者の上谷沙弥はHATE軍のフキガンです★、吏南、琉悪夏、刀羅ナツコ、小波、稲葉あずさと組んで天咲光由、AZM、さくらあや、水森由菜、安納サオリ、なつぽい、玖麗さやか組と14人タッグで激突した。

試合はいきなり場外戦でスタートした。沙弥様がペットボトルを玖麗に投げつけ、鉄柱攻撃。リングに戻るとエルボーとペースを握る。26日の横浜アリーナ大会でのタイトル戦を意識したものだ。玖麗がロンリーバトルにHATE軍はタッチでつなぐ。10分すぎ、再び玖麗と沙弥様が登場。エルボー合戦、玖麗が裸絞めで追い込む。しかし、沙弥様が投げっぱなしジャーマンから、HATE軍が串刺し、スクリューキックから押さえる、沙弥様のスタークラッシャーを玖麗が丸め込む。15分すぎ、沙弥様に玖麗側が全員攻撃、さらにときめきスピアー、ファルコンアロー。16分29秒、沙弥様は玖麗の渾身のときめきスピアーからの体固めで敗れた。

敗れた沙弥様はバックステージで「あいつがコズエン（コズミック・エンジェルズ）を思う気持ちより私が赤いベルトを思う気持ちの方が大きいに決まっている。玖麗さやか、お前を地獄の果てに落としてやる。全部、全部、全部、めちゃくちゃにしてやるからな」と赤いベルトを手に悔しそうに絶叫していた。