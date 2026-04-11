2026年4月、AnthropicはClaude Coworkを正式リリースし、OpenAIはChatGPTに「エージェントモード」を統合、MicrosoftもCopilot Coworkを発表した。AIの大手3社が一斉に繰り出してきた「チャットの次」がAIエージェントだ。

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この動きを筆者は強い実感を持って見ている。社員ゼロの一人法人で、Webメディア運営、紙雑誌の制作、アプリ開発の3事業を同時に回している身だからだ。数年前なら不可能だったことがいま可能になっているのは、AIが「答えるだけの存在」から「仕事をこなす存在」に変わり始めたからにほかならない。

ChatGPTやClaudeに「◯◯して」と頼むと、丁寧に「◯◯する方法」を返してくれる。しかし実際にファイルを整理したり、ブラウザで予約を完了したりはしてくれなかった。賢いのに手がない。AIエージェントは、その手をようやく持ち始めたAIだ。

■「答えるAI」と「働くAI」の間にある断層

いま私たちが日常的に使っているChatGPTやClaudeは、どれだけ賢くても「答える」止まりである。

AIエージェントは根本が違う。目標を渡すと自分で計画を立て、ツールを選び、ファイルを開き、ブラウザを操作し、結果を返す。チャットウィンドウの外に出て仕事をする。たとえばClaude Coworkに「この素材から構成案を起こして」と頼めば、複数ファイルを横断して案を組み立ててくる。ChatGPTのエージェントモードなら「出張のフライトを調べて比較表を作って」で、ブラウザを巡回して情報を整理する。

ただし現時点のエージェントは完璧な「デジタル社員」ではない。Anthropicも財務や個人情報に関わるタスクは人間が確認すべきだと明記している。段取りはうまいが最終判断は必ず上司に仰ぐ新入社員、いまはそのくらいの位置づけが正確だろう。

■1人で複数の事業を回す日常から見えること

筆者が経営する株式会社Minimaは、小動物専門のWebメディアと紙の雑誌、動物病院検索アプリを手がけている。冒頭に書いたとおり社員はゼロだ。私自身はもともとエンジニアと編集者としての経験がある。技術と編集の両方がわかるから1人でも回せている面はあるが、それでも手は圧倒的に足りない。

その状況を変えるのがエージェントだ。変わるのは「指示の粒度」である。以前は工程を分解して一つずつ聞く必要があったが、いまは「このフォルダの素材から構成案を起こして」という丸投げに近い頼み方が通る。全部が完璧ではないし、自分でやったほうが速い場面もある。だが「ゼロから着手する」のと「7割できた状態から磨く」のでは体感がまるで違う。

Anthropicの幹部は、Coworkは大企業でエンジニア部門に属する数%の社員ではなく「それ以外の大多数の働く人」に向けた製品だと述べている。エージェントのターゲットはすでにAIを使いこなしているエンジニアではないとのことだが、筆者はもう一歩先を見ている。

■「出てこなかった専門家」が動き出す

近年「ソロプレナー（一人起業家）」が話題だ。だがここでイメージしたいのはSNSで目立つ若い起業家ではない。組織の中に長年いて、深い専門知識を積み上げてきたのに、「1人では回せない」という理由で外に出てこなかった人材のことだ。

出版社で20年編集をやってきた人。メーカーの品質管理のプロ。現場を知り尽くした獣医師。彼らに足りなかったのは知識ではなく「手」だった。リサーチ、資料作成、経理、マーケティング、Web制作……専門知識の周辺にある膨大な雑務が、独立のハードルそのものだった。AIエージェントはこの「手が足りない」を正面から解消しうる。

もちろん、現時点で万能のツールというわけではないが、「専門家が非専門領域をこなすとき」には劇的に効く。スタンフォード大とMITの研究でも、AIの生産性向上効果は元のスキルが低い領域ほど大きいことが示されている（※1）。裏を返せば、「知見は深いが周辺業務で身動きが取れなかった人」こそが最大の受益者になりうる。

筆者自身、メディア運営とアプリ開発の両立は、AIなしには成立しなかった。こうした事例が1つ2つではなく何十、何百と出てきたとき、日本のいろんな分野が静かに、だが確実に面白くなっていくのではないか。地方の職人がD2Cブランドをグローバルに展開する、腕のあるアニメーターが個人スタジオを立ち上げヒット作を生み出す……。AIエージェントの最大のインパクトは大企業のコスト削減ではなく、「出てこなかった人が出てくる」ことにあると思う。

■問われるのは「自分は何をする人間か」

浮かれてばかりもいられない。ある調査ではAIエージェントを実験中の企業が38%に上る一方、本番稼働はわずか11%だという（※2）。失敗の主因はAIを「ツールの追加」と捉え「業務の再設計」に踏み込まなかったことだとされている。これは個人も同じだ。何をAIに渡し、何を自分で握るのか。切り分けをゼロから考え直す覚悟がいる。

チャットボットの時代は「AIに聞く」時代だった。エージェントの時代は「AIと働く」時代だ。そしてその恩恵を最も受けるのは、専門性を持ちながら人手がないという理由だけで世に出てこなかった人たちだろう。その人たちが動き出したとき、この国のいろんな場所で、小さくても面白いことが始まる。そういう予感がしている。

参考

※1 https://academic.oup.com/qje/article/140/2/889/7990658※2 https://www.deloitte.com/us/en/insights/topics/technology-management/tech-trends/2026/agentic-ai-strategy.html

（文＝間瀬佑一）