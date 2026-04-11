STARTO ENTERTAINMENTは11日、公式サイトなどで、中島裕翔（32）と女優新木優子（32）が結婚することを発表した。昨年末に一部週刊誌が2人の交際を報じていた。

発表があったきょう11日は、縁起が良いとされる「一粒万倍日」。一粒のもみが万倍に実るという意味を持つ吉日であることで知られる。始めたことが大きく実るとされる日で、入籍や結婚式、引っ越しや財布の新調などを行うのが良いとされており、芸能界でも一粒万倍日に結婚を発表するケースが近年相次いでいる。

直近では、ももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が一般男性との結婚を発表した3月6日が「天赦日」「一粒万倍日」「大安」「寅（とら）の日」の4つの吉日が重なる“最強開運日”だった。一粒万倍日だった21年5月19日には、シンガー・ソングライター星野源（45）と女優新垣結衣（37）という超大物カップルが電撃で結婚を発表。俳優松坂桃李（37）と女優戸田恵梨香（37）が結婚を発表した20年12月10日も一粒万倍日だった。

24年（令6）1月1日は一粒万倍日と天赦日が重なる“最強開運日”で、TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が元フリーアナの西島まどかさん（40）との結婚を発表した。同じく最強開運日だった同3月15日には、プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子（31）が一般男性と婚姻届を提出。23年8月4日も“最強開運日”で、モデルでタレントの藤田ニコル（28）と俳優稲葉友（33）が結婚を発表した。

一粒万倍日に「天赦日」「寅の日」が年に1度、重なる「トリプル開運日」だった23年3月21日には、歌手きゃりーぱみゅぱみゅ（33）と俳優葉山奨之（しょうの、30）、TBS系「サンデーモーニング」などに出演するフリーキャスター唐橋ユミ（51）と映画監督で脚本家、演出家の成瀬活雄氏（62）が結婚を発表した。