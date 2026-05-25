25-26シーズンのプレミアリーグはアーセナルの優勝に終わった。一時はマンチェスター・シティの猛追もあったが、アーセナルを捉えきることはできなかった。アーセナルがリーグタイトルを獲得するのは、03-04シーズン以来。22季ぶりだ。近年のアーセナルはプレミアリーグで最も成績が安定しているチームで、22-23シーズンから4季連続で2位以上。そして今季頂点に立った。『Sky Sports』ではクラブOBであるイアン・ライト氏が出演し