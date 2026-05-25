２５日、シャリフ首相（左）と握手を交わす習近平主席。（北京＝新華社記者／李響）【新華社北京5月25日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は25日、中国を公式訪問中のパキスタンのシャリフ首相と北京の人民大会堂で会見した。２５日、シャリフ首相と会見する習近平主席。（北京＝新華社記者／申宏）