タレントの大久保佳代子が１０日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉 かりそめ天国ＳＰ」に出演。初対面で「スゴい感じが悪い」人気芸人を挙げた。

この日はＭＣのマツコ・デラックスが番組を欠席し、お笑いコンビ・タイムマシーン３号と代役を務めた。

この日はお笑いコンビ・Ｕ字工事の香川県をロケする企画を放送。その中で、かつて初対面の大久保と関太がロケしたうどん店が登場した。大久保が「昔、行ったね。思い出した」と話し、関も「初めて大久保さんとロケ行ったのがここ」と応じた。

大久保は「初めて関君にお会いして。太ってて短パンはいてるのにスゴい感じが悪くて」といきなり言い放つと、「しゃべんないし、何かカメラ回ってないところで、サッていなくなるし。すごく感じ悪くて」とバッサリ。

すると有吉弘行も「そうなんですよ。関って感じ悪い」と乗っかった。「関ってタクシーの運転手さんと口ききたくないから、どんなに遠いところでも自車で行くんですよ」とエピソードを披露した。

「口ききたくないからなんだ？」と驚く大久保に、関は「まあ遠くまでいきますね」とうなづいていた。