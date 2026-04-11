4人乗りが生む極上のプライベート空間

日産が誇る高級ミニバン「エルグランド」が、いよいよ新たな時代へと突入します。

2025年10月のジャパンモビリティショーで世界初公開された新型（4代目）エルグランドは、2026年夏頃の発売が予定されており、実に16年ぶりとなるフルモデルチェンジが大きな話題となっています。

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第3世代e-POWERの搭載やボディサイズの大幅拡大、さらには14.3インチの大型ディスプレイの採用など、従来モデルとは一線を画す進化を遂げています。

「ザ・プライベートラウンジ」というコンセプトのもと、移動空間としての質を徹底的に高めたこの新型は、プレミアムミニバン市場において再び存在感を示すモデルとなりそうです。

そうした次世代モデルへの期待が高まるなか、改めて振り返りたいのが3代目エルグランドに設定されていた特別仕様「エルグランドVIP」です。

2010年8月に登場した3代目エルグランドは、長年にわたりラインナップを維持してきたロングセラーモデルですが、その中でもVIPはひときわ異彩を放つ存在でした。

このモデルは「エグゼクティブのための移動執務室」をコンセプトに掲げ、日産の子会社である日産モータースポーツ＆カスタマイズが展開する「オーテック」ブランドによって手掛けられた特別仕様車です。

ベースとなるのは最上級グレードの「350ハイウェイスタープレミアム」で、搭載されるパワートレインには3.5リッターV6エンジンが採用されていました。

この大排気量ユニットは、高級ミニバンにふさわしい力強く滑らかな加速性能と静粛性を両立しており、VIPという特別なキャラクターを支える重要な要素となっています。

そうした余裕ある動力性能を土台に、3列シートの7人乗り仕様と、よりラグジュアリー性を追求した2列シート4人乗り仕様が用意されていました。

2010年11月に登場した3列仕様は、全席に本革シートを採用し、助手席側オートスライドドアと連動するステップや読書灯、後席用100V電源などを装備。

移動中でも快適に過ごせる装備が充実し、まさに高級ミニバンの名にふさわしい仕上がりでした。

一方で、2011年9月に追加された2列シート仕様は、VIPの名にふさわしい究極の後席空間を実現しています。

従来はユーザーの要望に応じたカスタム対応で提供されていた仕様が、正式モデルとしてラインナップされたことで、その魅力がより広く知られるようになりました。

後席は2座のみとし、広大なリアスペースを贅沢に使用。前後に大きくスライド可能なパワーシートによって、足を大きく伸ばせる余裕が確保されており、まるで航空機のビジネスクラスのような快適性を実現しています。

さらに特筆すべきは、運転席と後席を隔てる仕切りの存在です。このパーティションにはマガジンラックや時計、収納スペース、LEDダウンライトなどが組み込まれ、単なる仕切りを超えた機能性を備えています。

これにより後席のプライベート感が一層高まり、まさに“移動する個室”とも言える空間が生み出されています。

もちろん、3列仕様同様に助手席側ステップや読書灯、100V電源も備えられており、実用性と快適性を高次元で両立しています。

2024年には一部改良も実施され、「インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物検知機能付き）」や「ディスプレイ付き自動防眩式ルームミラー」が全車標準装備となり、安全性と利便性がさらに向上しました。

価格（消費税込み）は3列仕様が636万7900円から666万8200円、2列仕様は807万8400円から837万8700円と、ベース車の544万1700円に対して大幅なプレミアムが設定されていましたが、それに見合う価値を備えたモデルであったことは間違いありません。

なお「VIP」という名称は、2010年まで販売されていた2代目エルグランドにも用いられており、後席2座の特別仕様として人気を博していました。

その流れを受け継いだ3代目VIPは、より完成度を高めたモデルとして、エルグランドの歴史において重要な位置を占める存在となっています。

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新型エルグランドの登場が目前に迫る現在、こうしたVIPのような特別仕様が今後も設定されるのかは大きな注目点です。

プレミアムミニバンに求められる価値が多様化する中で、単なる移動手段を超えた「空間」としての魅力をどこまで追求できるかが鍵となるでしょう。

3代目のエルグランドVIPは、そのひとつの完成形として、今なお語り継がれるべき1台です。