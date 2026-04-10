ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 南武線 川崎―立川間の上下線で運転見合わせ 人身事故のため 南武線 川崎―立川間の上下線で運転見合わせ 人身事故のため 南武線 川崎―立川間の上下線で運転見合わせ 人身事故のため 2026年4月10日 19時3分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、南武線は向河原駅で起きた人身事故のため、川崎と立川の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午後7時50分ごろの見通しです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） 法要, 墓, 京王線, 大阪, 世田谷区, 横浜, 住宅, 介護, 商店街, 静岡