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YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【2026年3月最新】Claude Code(クロードコード)の新機能まとめ｜パソコン自動操作・スマホで自宅のパソコン操作・音声入力機能まで全部解説！」と題した動画を公開した。Anthropicが開発するAIコーディングエージェント「Claude Code」に2026年3月に実装された大量の新機能について、アプリ版やCLI版など多角的に解説している。



動画は大きく3つの章に分けて新機能を紹介している。第一章のアプリ・ウェブブラウザ版では、デスクトップアプリのAIチャットからパソコン内のアプリやファイルを直接操作できる「パソコン自動操作機能」や、スマホアプリから遠隔操作できる「Dispatch」機能を実装。さらに、指定時間にタスクを実行するスケジュール機能や、GitHubのプルリクエストを監視して自動修正する「Auto-fix」機能が追加された。



第二章のCLI版（黒い画面）については、パソコンを自動操作できる「Computer use」機能が直接利用可能になったと報告。また、Telegramなどのメッセージアプリからのリモート操作や、音声入力を行う「/voice」、チャット中に別の質問ができる「/btw」、定期タスクを実行する「/schedule」といった新規スラッシュコマンドの実装が解説された。



第三章のその他の新機能として、100万トークンのコンテキストウィンドウに対応した「Claude Opus 4.6」と「Claude Sonnet 4.6」の発表を取り上げた。加えて、企業向けにGitHubのプルリクエストを自動でレビューする機能や、Figma上でUIデザインを直接構築できる「Figma MCP」、OpenAIの「Codex」を利用できるプラグインなど、他社ツールとの連携機能の拡充が説明された。



詳細な設定手順や機能の利用条件については、公式のドキュメントやリリースノートで確認できる。日々改善が進む最新のAIツールを、自身の手で試してみてはいかがだろうか。