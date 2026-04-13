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さざえ氏が自身のYouTubeチャンネル『新卒応援チャンネル【さざえ】』で「【26卒入社1週間】もう辛そうな新卒のコメントまとめ」を公開した。動画では、入社直後の新入社員たちから寄せられた過酷な体験談を次々と読み上げ、「エグいね」と驚きや同情の声を交えながらリアルな現状を紹介している。



さざえ氏自身も配属先で社用車を擦ってしまい「8万円」の見積もりを出されたというエピソードを紹介。

支払えず、自分で車体と同じ色のペンを塗って誤魔化したと語る。



また、初任給の支払いが遅く手取りが極端に少ないため、早くも消費者金融で「10万だけ借りて来月返せばいい」と借入れを検討している切実な26卒男性のエピソードも紹介され、さざえ氏は「ほんまにえぐい」と驚愕の表情を見せた。



さらに、労働環境や社内風土への不満も次々と浮き彫りになる。「ゴールデンウィークの休みを得るために12連勤が始まる」という過酷な労働環境や、新入社員の歓迎会がまさかの「自腹」だったという理不尽なエピソードが登場。また、社内報のプロフィールに「好みの異性のタイプ」を強制的に書かされたという、現代の感覚からズレた企業の事例まで飛び出し、さざえ氏は「やばそうだな」と呆れ返った。



動画全体を通じて様々なエピソードが語られたが、最も強烈な結末を迎えたのは、ある家電量販店に入社した26卒男性からの報告だ。人事部に気に入られたい「意識の高い同期」が、新入社員同士の団結を目指してスローガンを募集するアンケートを実施。投稿者が冷ややかな目でアンケートを無視していたところ、後日発表されたスローガンは「チ。-挑戦と成長の新入社員について-」だったという事実が明かされる。この予想外の展開にさざえ氏は手を叩いて大爆笑し、「高校の文化祭かな？」と痛烈なツッコミを入れて、波乱に満ちた新卒たちの入社1週間を総括した。