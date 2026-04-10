『時すでにおスシ!?』横田宗満役に関根勤 キャラクター紹介（9）
俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）が新たにスタート。今回は、関根勤が演じる横田宗満を紹介する。
【写真多数】豪華11人を一挙紹介！
同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
関根勤が演じる横田宗満は、よこた鮨アカデミーの学長。横田は「鮨の文化をより多くの人に広める場所を作りたい」という思いから鮨アカデミーを開校。ある人物の紹介で、職人としての腕は超一流だが“訳あり”の大江戸を講師に迎える。しかし何やら大江戸と“ある秘密の約束”を交わしているようで…。
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同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
関根勤が演じる横田宗満は、よこた鮨アカデミーの学長。横田は「鮨の文化をより多くの人に広める場所を作りたい」という思いから鮨アカデミーを開校。ある人物の紹介で、職人としての腕は超一流だが“訳あり”の大江戸を講師に迎える。しかし何やら大江戸と“ある秘密の約束”を交わしているようで…。