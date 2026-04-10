美容外科「高須クリニック」の高須克弥院長が2026年4月9日、同院をめぐる偽の「体験談」の拡散に法的措置を示唆した。

発端となったのは、あるXユーザーによる「高須クリニックだって医師が2万って言った治療がカウンセラーが出す見積もりで10万円になるんですから、どこも似たような物ですよ」との投稿だった。

美容外科では、患者一人当たりの単価を向上させる営業手法「アップセル」がたびたび問題視される。安価な広告で患者を来院させ、カウンセリングで高額の治療を進める手法だ。

患者にとって、思いがけず予算に合わない手術や、望んでいなかった施術を受けることになったりするリスクがある。

高須氏はこの投稿を引用し、「高須クリニックはそのようなボッタクリは絶対しません」と疑惑を否定。

「速やかに訂正しなければ法的手続きをします」とした。

「これ以上罪を重ねるのは止めなさい」

続く投稿では、「高須クリニックにカウンセラーはいません。ドクターとナース、受付と会計のスタッフが全てです」と投稿し、元となった「カウンセラーが出す見積もりで値段が上がった」との主張を否定した。

体験談の真偽を問う投稿には、「ウソです。高須クリニックにはカウンセラーがいません。ボッタクリもしません」としている。

厳しい対応をとるとしていた高須氏は、「DMで本人確認するために相互フォローした。DMが受け取れない設定になってる。速やかに返答したまえ。必ず捕まえる」と宣言。

元となった投稿を行ったユーザーは、問題の投稿を削除した上で、「以前の投稿で、高須クリニックを含む美容クリニックの見積もりについて私の2年前の個別体験を基に述べましたが、表現が一般化しすぎて誤解を招きました。あくまで一般消費者としての注意喚起のつもりでした」と釈明した。

一方で、「とある美容外科に行った時のボディーカメラのデータが出て来ました これをどう使うかよくよく考えてみる事にしています」など、高須氏への反発も示唆している。

高須氏は、この投稿について「虚偽による名誉毀損営業妨害。刑事事件」と断じ、挑発を続けるユーザーに「これ以上罪を重ねるのは止めなさい。虚偽の流布、名誉毀損、営業妨害・・・」と呼びかけている。