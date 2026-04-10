VRAM 32GBのIntel Arc Pro B70 / B65にゲーム用ドライバ登場。一方Intel XeSSのUnity向けSDKはアーカイブ

VRAM 32GBのIntel Arc Pro B70 / B65にゲーム用ドライバ登場。一方Intel XeSSのUnity向けSDKはアーカイブ