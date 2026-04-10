ホテル等で男性に薬物飲ませ2人死亡も「殺すつもりなかった」　連続殺人犯のサイコパス女性、初公判で“故意性”否定【韓国】

ソウル一帯のモーテルなどで複数の男性に薬物を混ぜた飲料を飲ませ、2人を死亡させた疑いのある「江北モーテル連続殺人事件」の被疑者キム・ソヨン（20歳、女）側が、法廷で「殺害の意図はなかった」と主張した。

【写真】殺人後に平然と日本旅行も…キム・ソヨンの身元情報

ソウル北部地裁・刑事合議14部（オ・ビョンヒ部長判事）は4月9日午後、殺人や特殊傷害などの容疑で起訴されたキム・ソヨンの初公判を開いた。キム・ソヨンの弁護人は「被害者たちに飲み物を渡した事実は認める」としながらも、「殺人および特殊傷害の容疑については否認する」と一線を引いた。

この日、薄緑色の囚人服にマスクを着用して被告席に座ったキム・ソヨンには、傍聴席から深いため息が漏れた。裁判部の指示に従って一時的にマスクを外した彼女は、「国民参与裁判（裁判員裁判に相当）を希望するか」という問いに、短く「いいえ」とだけ答えた。裁判中、彼女の顔に特別な感情の動揺は見られなかった。

キム・ソヨン（写真提供＝ソウル北部地方検察庁）

キム・ソヨンは検察の取り調べ段階から一貫して、殺人の故意性を否認してきたという。弁護人は「被告は被害者たちが眠ると思っただけで、殺害の意図や結果が生じる予見可能性はなかった」とし、「殺人および特殊傷害の容疑については否認し、向精神薬を使用した点のみ認める」と弁論した。

これに対し裁判部は、今回の事件の最大の争点は犯行の故意性の有無にあると指摘した。オ・ビョンヒ部長判事は検察側に対し、「最初の事件は特殊傷害、その後の2件は殺人で起訴されているが、故意がどのように異なって認められるのかについての立証が必要だ」と指摘した。また被告側に対しては、「（被告が）被害者たちと会うことになった経緯と、犯行の実質的な動機を具体的に明らかにしてほしい」と求めた。

この日、キム・ソヨン側は捜査機関が作成した被害者の供述調書や捜査報告書など、検察側の証拠の一部について同意しない意向を示した。

キム・ソヨンに対し、被害者の遺族側は激しい憤りをあらわにした。裁判開始前に記者会見を開いた遺族らは「計画性や残酷性、証拠隠滅の状況などを考慮すれば、法定最高刑である死刑が言い渡されるべきだ」と声を荒らげた。

遺族側の法律代理人であるナム・オンホ弁護士（法務法人ヴィンセント）は今月7日、キム・ソヨンに対する死刑判決を求める94通の嘆願書を裁判所に提出した。あわせて、キム・ソヨンを相手取り3100万ウォン（日本円＝約333万円）規模の民事上の損害賠償請求訴訟も提起している。

ナム弁護士は公判終了後、記者団に対し「被告が薬物を事前に準備し、以前の犯行で人が死ななかったことを確認したうえで投与量を増やした状況が確認されている」とし、「殺害の故意がなかったという主張は到底納得できない」と批判した。

検察の起訴事実によると、キム・ソヨンは昨年12月から今年2月にかけて、ソウル江北区水逾洞（カンブクク・スユドン）一帯のモーテルや京畿道南楊州（キョンギド・ナミャンジュシ）内のカフェなどで、20代の男性3人に麻薬類が混ざった飲料を「二日酔い解消剤」だと偽って飲ませた疑いをもたれている。これにより2人が命を落とし、1人が意識不明に陥った。

これとは別に、昨年10月から今年1月にかけても、ソウル瑞草区（ソチョグ）や江北区一帯で同様の手口により男性3人を負傷させた疑いが追加された。これらをすべて合わせると、死亡2人を含む計6人の被害者が発生したことになる。

警察は2月19日と先月19日の2回にわたり、キム・ソヨンを殺人および特殊傷害、麻薬類管理法違反などの容疑で送検している。

検察は、不遇な家庭環境により情緒面の発達が未熟だったキム・ソヨンが、経済的な利益や消費欲求を満たす目的で男性たちに接近したと把握している。その後のトラブルを回避したり、相手を制圧したりするつもりで犯行に及んだというのが検察の見方だ。

キム・ソヨンは捜査段階で実施されたサイコパス診断テスト（PCL-R）の結果、40点満点中25点で「サイコパス傾向がある」と分類されている。

キム・ソヨンに対する次回の裁判は、4月7日午後3時30分に続行される。

（記事提供＝時事ジャーナル）