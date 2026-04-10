【経済指標】

＊米PCE価格指数（2月）23:00

結果 0.4％

予想 0.4％ 前回 0.3％（前月比）

結果 2.8％

予想 2.8％ 前回 2.8％（前年比）

結果 0.4％

予想 0.4％ 前回 0.4％（コア・前月比）

結果 3.0％

予想 3.0％ 前回 3.1％（コア・前年比）



＊個人所得（2月）23:00

結果 -0.1％

予想 0.3％ 前回 0.4％（前月比）



＊個人支出（2月）23:00

結果 0.5％

予想 0.6％ 前回 0.3％（0.4％から修正）（前月比）



＊米GDP確報値（第4四半期）（前期比年率）21:30

結果 0.5％

予想 0.7％ 改定 0.7％

＊個人消費

結果 1.9％

予想 2.0％ 改定 2.0％

＊GDP価格指数

結果 3.7％

予想 3.8％ 改定 3.8％

＊PCEコア価格指数

結果 2.7％

予想 2.7％ 改定 2.7％



＊米新規失業保険申請件数（4月4日週）21:30

結果 21.9万人

予想 21.0万人 前回 20.3万人（20.2万人から修正）



【発言・ニュース】

＊米３０年債入札結果

最高落札利回り 4.876％（WI：4.871％）

応札倍率 2.39倍（前回：2.45倍）



＊イスラエル、レバノンとの直接交渉に合意

イスラエルがレバノンとの直接交渉に合意した。イスラエルのネタニヤフ首相が、レバノンとの直接協議に合意したと表明。



＊トランプ大統領

イスラエルのネタニヤフ首相と８日に電話会談。イランとの協議を確実に成功させるため、レバノンでの攻撃を縮小するよう要請したと伝わる。



＊トランプ大統領

・ネタニヤフ首相から「控えめにやる」と伝えられた。

・イスラエルはレバノンでの作戦を縮小している。

・イランは表向きに見せているよりも協力的。



＊モジタバ師声明

・イラン最高指導者モジタバ師がテレグラフを通じて声明を発表。

・戦争被害に対する賠償の要求を改めて表明。

・ホルムズ海峡の管理において新たな段階へ移る。

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