【経済指標】
＊米PCE価格指数（2月）23:00
結果　0.4％
予想　0.4％　前回　0.3％（前月比）
結果　2.8％
予想　2.8％　前回　2.8％（前年比）
結果　0.4％
予想　0.4％　前回　0.4％（コア・前月比）
結果　3.0％
予想　3.0％　前回　3.1％（コア・前年比）

＊個人所得（2月）23:00
結果　-0.1％
予想　0.3％　前回　0.4％（前月比）

＊個人支出（2月）23:00
結果　0.5％
予想　0.6％　前回　0.3％（0.4％から修正）（前月比）

＊米GDP確報値（第4四半期）（前期比年率）21:30
結果　0.5％
予想　0.7％　改定　0.7％
＊個人消費
結果　1.9％
予想　2.0％　改定　2.0％
＊GDP価格指数
結果　3.7％
予想　3.8％　改定　3.8％
＊PCEコア価格指数
結果　2.7％
予想　2.7％　改定　2.7％

＊米新規失業保険申請件数（4月4日週）21:30
結果　21.9万人
予想　21.0万人　前回　20.3万人（20.2万人から修正）

【発言・ニュース】
＊米３０年債入札結果
最高落札利回り　4.876％（WI：4.871％）
応札倍率　　　　2.39倍（前回：2.45倍）

＊イスラエル、レバノンとの直接交渉に合意
　イスラエルがレバノンとの直接交渉に合意した。イスラエルのネタニヤフ首相が、レバノンとの直接協議に合意したと表明。

＊トランプ大統領
　イスラエルのネタニヤフ首相と８日に電話会談。イランとの協議を確実に成功させるため、レバノンでの攻撃を縮小するよう要請したと伝わる。

＊トランプ大統領
・ネタニヤフ首相から「控えめにやる」と伝えられた。
・イスラエルはレバノンでの作戦を縮小している。
・イランは表向きに見せているよりも協力的。

＊モジタバ師声明
・イラン最高指導者モジタバ師がテレグラフを通じて声明を発表。
・戦争被害に対する賠償の要求を改めて表明。
・ホルムズ海峡の管理において新たな段階へ移る。