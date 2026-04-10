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元警視庁刑事が解説する捜査のリアル「見当違いな捜査」は無駄ではない理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「元警視庁刑事・小比類巻文隆【最後の取調室】」が、「なぜ踏み込まない!? 警察犬は!? 捜査は見当違い!? まとめてお答えします【京都・小6行方不明事件】」と題した動画を公開した。京都府南丹市で小学6年生の安達結希さんが行方不明となった事件について、治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が視聴者から寄せられた疑問に回答し、捜査の裏側にある法的な壁や地道な活動の意義を解説している。



動画ではまず、「どうして怪しい場所を片っ端から捜索しないのか？」という疑問に言及。小比類巻氏は、日本国憲法第35条の「住居の不可侵」を挙げ、警察であっても「怪しいと思っているだけでは家宅捜索できない」と法的背景を説明した。裁判官から令状を得るためには、「事件や事故である明確な理由」や「捜索する場所と差し押さえるべき物の特定」といった正当な理由が必要であり、現状のように事件か事故か不明確な段階では令状の発付は困難だと語る。



続いて、「警察犬はなぜ導入しないのか？」という質問に対し、実は発生初期の段階で学校近くから警察犬による追跡が行われていたと明かす。しかし途中で匂いが途切れてしまった、「車に乗ったとも考えられる」などの推察が可能になると述べた。また、警察犬も生き物であるため、常に完璧な能力を発揮できるわけではないと補足している。



最後に、「これまでの捜査は全て無駄に終わっているのか？」という厳しい声に対し、小比類巻氏は「可能性のないものをどんどん排除していく」という消去法こそが事件捜査の基本であると強調。空振りに終わった捜査であっても、「そこにはなかった」という事実を確認するための重要なプロセスであると解説した。



捜査や報道への疑問や不安を感じる声が寄せられる中、専門家がひも解く捜査の実態は、警察の地道な活動の裏にある法的ハードルへの理解を深め、読者の知的好奇心を満たす内容となっている。