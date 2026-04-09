「レッドカードではない」アトレティコ戦で退場したバルサDFクバルシ。主審の判定に元フランス代表FWが私見「判断が早すぎたと思う」【CL準々決勝】
バルセロナは現地４月８日、チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第１レグでアトレティコ・マドリーとホームで対戦。０−２で敗れた。
この一戦に先発したパウ・クバルシが、44分に一発退場。最終ラインの背後へ抜け出したジュリアーノ・シメオネを後ろから倒してしまい、オンフィールドレビューの結果、主審からレッドカードを受けた。
この判定に異を唱えたのが、現役時代にバルサでもプレーした元フランス代表FWティエリ・アンリ氏だ。スペイン紙『Mundo Deportivo』によれば、『CBS Sport』の自身が出演するテレビ番組内で、こうコメントしている。
「いや、いや、いや...あれはレッドカードではない。申し訳ないけどね。最終ラインの選手で、得点のチャンスを阻止したとはいえ、状況を見極める必要がある。ボールは完全にコントロールされているわけではなく、角度も完璧ではないし、ゴールまでまだ距離がある。彼（G・シメオネ）が確実に得点するといえるだろうか。私は確信が持てない」
そして、「あのプレーはイエローカードであり、レッドカードではない。彼（クバルシ）を退場させれば、試合の展開は一変してしまうからね。審判の判断が早すぎたと思う」と続けた。
その後、バルサは数的不利も響き２失点。第１レグを落とし、厳しい状況に追い込まれたバルサは、ベスト４進出を果たせるか。運命の第２レグは、14日に敵地で行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】クバルシが相手を後ろから倒す→痛恨の一発退場
この一戦に先発したパウ・クバルシが、44分に一発退場。最終ラインの背後へ抜け出したジュリアーノ・シメオネを後ろから倒してしまい、オンフィールドレビューの結果、主審からレッドカードを受けた。
この判定に異を唱えたのが、現役時代にバルサでもプレーした元フランス代表FWティエリ・アンリ氏だ。スペイン紙『Mundo Deportivo』によれば、『CBS Sport』の自身が出演するテレビ番組内で、こうコメントしている。
「いや、いや、いや...あれはレッドカードではない。申し訳ないけどね。最終ラインの選手で、得点のチャンスを阻止したとはいえ、状況を見極める必要がある。ボールは完全にコントロールされているわけではなく、角度も完璧ではないし、ゴールまでまだ距離がある。彼（G・シメオネ）が確実に得点するといえるだろうか。私は確信が持てない」
その後、バルサは数的不利も響き２失点。第１レグを落とし、厳しい状況に追い込まれたバルサは、ベスト４進出を果たせるか。運命の第２レグは、14日に敵地で行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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