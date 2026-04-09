元青汁王子、てんちむのことは「好きじゃなかった」も…なぜ結婚した？まさかの理由を明かす
元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（37）が9日に自身のYouTubeチャンネルを更新。1月に結婚したユーチューバー・てんちむ（32）のことを「好きじゃなかった」と明かす場面があった。
投資家・テスタ氏との対談企画で、結婚の話題になった。三崎氏はてんちむとは「友達」だったといい、昨年末に海外旅行に行ったという。「本当に何の関係もなくて、チューもしてない。イビサの街でカウントダウンを迎えるんですけど、その数十分後、僕に運命の赤い稲妻が落ちたんですよ」と告白。
「何言ってるの?って思うかもしれないですけど、本当に頭の中にバンッ!って。そして落ちた瞬間に“結婚しよう”って言ってました」というと、さすがのテスタ氏も「えっと…」と理解に苦しんでいた。
そこで「どのタイミングで好きになったの?」と聞かれると、三崎氏は「未来に意味がある結婚だなってシンパシーを強く感じて。もともと好きでもなかったし“結婚しよう”って言ったタイミングでも、正直好きじゃなかったんですよ。運命だから結婚したって感じです。今は好きです、一緒にいるにつれて愛が芽生えていった」と答えていた。