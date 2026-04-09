コジマが２６年８月期利益予想を上方修正 コジマが２６年８月期利益予想を上方修正

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コジマ<7513.T>がこの日の取引終了後に２６年８月期の連結単独予想について、営業利益を７６億円から８２億円（前期比１１．９％増）へ、純利益を４９億円から５３億円（同１２．５％増）へ上方修正した。



パソコン、エアコン、携帯電話などが好調に推移し、売上高がほぼ計画にそって推移していることから売上高は２９４０億円（同４．０％増）の従来見通しを据え置いた。一方、利益については、上期に続いて下期でも販売員の接客品質向上や業務効率化などの生産性向上を推進し、高付加価値商品の提案強化により売上総利益を確保することに加えて、販管費全体のコントロールに努めることを織り込み上方修正した。



なお、２月中間期決算は、売上高１４３９億３７００万円（前年同期比５．３％増）、営業利益４０億７４００万円（同１８．４％増）、純利益２８億１９００万円（同１３．２％増）だった。



出所：MINKABU PRESS