この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【終点探訪】まもなく廃線の久留里線・上総亀山駅へ！周辺の歩き方とボートでの「秘境」探索

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ヅカ -新たな視点のディープ観光」が「【まもなく廃線】千葉の山奥にある久留里線の終点はどんなところなのか【上総亀山駅】」を公開した。一部区間の廃止が発表されたJR久留里線の終着駅「上総亀山駅」を訪れ、そのディープな魅力と周辺の観光スポットを紹介している。



動画は起点となる木更津駅からスタートする。久留里線はSuicaなどの交通系ICカードが使えず、無人駅からは乗車駅証明書を発行して車内で現金精算するシステムを採用している。また、非電化路線のため「ディーゼルエンジンで動く気動車」が使用されており、発車時には独特のエンジン音が響き渡る。



約1時間乗車し、終点の上総亀山駅に到着。駅に到着した列車はすぐに折り返していくが、朝8時台の次は「14時台まで列車はやってきません」と運行本数の少なさにも触れている。駅から5分ほど歩くと、亀山ダムによって形成された「亀山湖」が見えてくる。湖畔には温泉ホテルやレストランが併設されたビジターセンター「亀山やすらぎ館」があり、周辺散策の拠点として機能している。



さらに動画では、湖の上に立つ亀山水天宮の赤い鳥居や、手漕ぎボートでの湖上探索も披露されている。ボートで20分ほど奥へ進むと次第に人気がなくなり、「秘境といった感じ」の景色が広がる。その後も周辺を歩き、立入禁止となった崩壊した木の橋や、木々に包まれた細い「神橋」など、静かな山奥ならではの光景を次々と映し出した。



都心からアクセスしやすい立地でありながら、非日常の静寂と豊かな自然を味わえる上総亀山駅周辺。まもなく一部区間が廃線となる予定のローカル線を巡る旅は、週末のちょっとしたお出かけ計画の参考になりそうだ。