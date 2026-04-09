4月7日、合同会社クリアースカイ（TSRコード: 137254873、京都府）の債権者が京都市内で会見した。同日に債権者が申し立てた破産（第三者破産）に関して、経緯などを説明した。

会見には、多数の債権者のほか申立代理人の加藤博太郎弁護士、石戸悠太朗弁護士（加藤・轟木法律事務所）が出席した。

クリアースカイの債権者が会見（TSR撮影）



会見の要旨は以下の通り



・クリアースカイは、「サーバー投資」を名目として一般消費者から資金を集めていた。現在は経営陣と連絡が取れず、事実上の破たん状態にあるとみられる。





・特別代理店には「執行役」などの肩書きが付与され、セミナー開催や大規模な勧誘を担っていた。



会見で、加藤弁護士は「債権者破産手続を通じて資金の流れを解明し、関係者の責任を明確化していく。また、刑事手続への移行により、実態解明と被害回復を進める」と今後について語った。





（東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2026年4月9日号掲載「WeeklyTopics」を再編集）

