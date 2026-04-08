タレントで人気TikTokerの新谷あやかが6日、自身のインスタグラムで表紙＆巻頭を飾った同日発売の「週刊ビッグコミックスピリッツ」(小学館)をアピールした。



【写真】ふんわり衣装でグラブを手に ハートまでキャッチされちゃう

「本日発売 週刊『スピリッツ』買わんといかんよ？？」と書き出した新谷。「同時に、デジタル写真集を発売です！ ストーリーから購入ページに飛べるようにしとくけん、 是非みにきてね♡」と続け、「買わんと、くらすぞ？」とちゃめっ気たっぷりにアピールした。



3月30日には登場を予告。オフショットを添えて「今回でスピリッツの表紙は2回目で、 本当にね、メイクさん、衣装さん、カメラマンさん、スタッフさんに素晴らしいほどに可愛いく、ヘルシーにセクシーに育てて貰って♡ 感謝感謝です!!」とつづっている。



今回の投稿で公開したカットも目が離せない。白のウェアからは膨らみがこぼれんばかり。バンドゥに身を包む姿からは圧倒的な曲線が飛び込んでくる。また、ほんのり日焼けしたショットからも緩やかなカーブがくっきり。撮影中のオフショットも素の表情が魅力的だ。



新谷は1994年生まれ、福岡県出身。2011年にNHK Eテレ「Rの法則」でキャリアをスタート。22年にTikTokの「○○な福岡女子」が話題になった。



（よろず～ニュース編集部）