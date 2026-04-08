『多聞くん今どっち!?』のTVアニメ放送が終了し、絶賛ロス状態に陥っている方も少なくないはず。

参考：『多聞くん今どっち!?』師走ゆき×早見沙織対談 アニメ化で広がった“推し活”の熱量

そんなE/YESに朗報！ 3月26日から絶賛開催中のTVアニメ『多聞くん今どっち!?』コラボカフェ「AMO CAFE in Diner」の会期が東京（池袋店）／大阪（なんばマルイ店）ともに、4月26日までの開催に延長されることが決定した。

コラボカフェではキャラクターからインスパイアされた個性豊かなメニューを楽しむことができるほか、オリジナルグッズも豊富に用意されている。そこで、本稿ではこれからカフェに行くE/YESに向けて、会期前に行われたメディア向け試食会に参加した際の感想を写真とともにお届けする。

■F/ACEとうたげちゃんのダイナー衣装がかわいすぎる！ カフェのテーマは「アメリカンダイナー」。作品のヒロインである木下うたげとF/ACEのメンバーたちが、ポップでレトロなダイナーの制服に身を包んでお出迎えしてくれるという、ファンにとってはたまらない空間となっている。

入り口を入ってすぐ目に入るのは、超特大タペストリー。「こんなに大きいのか！」という驚きと、実際に展開された状態を見て「いいじゃん……」と思わず手が伸びてしまうようなグッズだ。

店内はどこを見渡してもキャラクターたちの装飾が施されており、F/ACEの楽曲がBGMとして流れている。席によっては推しキャラの近くに座ることができたり、背景の違う写真が撮れたり、撮影が捗ること間違いなし。カフェで購入したグッズを持ってまた来たくなる、そんな空間となっている。

■「造詣が深い！ キャラ解釈良き！」なフード＆ドリンクメニューがすごい 何回も来たくなる、その最たる理由がコラボフード＆ドリンクメニューの豊富さとクオリティの高さだ。フードメニューは各キャラ1種、全6種類が用意されており、アメリカンダイナーというテーマにふさわしい、しっかりボリュームのあるメニューからスイーツまで幅広く揃っている。フード・スイーツを注文すると、ランダムでランチョンマットが貰えるのだが、なんと店内でラミネート加工ができるのだからすごい！（有料／200円）。作業は自分でやるのだが、こういうカフェ系の配布物は汚れたり折れたりしないように気を遣うのが大変だからこそ、その場でラミネートできるなんて本当にありがたい話だ。

ドリンクもキャラごとに各1種、全6種類が用意されているほか、好きなキャラクターの絵柄を選べる「キャラクターラテ（ホットカフェラテ）」も登場。こちらも注文ごとにコースターがランダムで1枚貰える。コースターもしっかりとした素材で、早速ドリンクと一緒に写真を撮ると映えるデザインが嬉しい。

さて、コラボカフェの楽しみといえば、やはりこの各キャラクターをイメージしたメニューだと思うのだが、推し活をメインテーマに捉えるTVアニメ『多聞くん今どっち!?』の作品顔負けのキャラ解釈が深すぎるメニューにテンションも爆あがり。また、声に出して読みたくなる、長すぎるくらいがちょうど良いメニュー名にも注目だ。

■「多聞くんは神です！ファンサうちわオムライス」 TVアニメ第13話で橘敬人の作るオムライスを食べさせてもらっていた、うたげ。彼女の手料理に対する想いが明かされた第1期最終話を観た後に食べる、うたげのオムライスは泣けるほど美味しい！ 今度は彼女が推し（福原多聞）に作りました、と言わんばかりのかわいいメニューだ。ちゃんとマッシュルームソースなところも推し概念フードとして完成度が高い。プリントされているうちわのデザインはなんと3種類でランダムらしい。ライスを包み込むふわふわの卵はうたげちゃんの包容力そのもの……こんな美味しいものがいつも食べられる多聞くんはずるい。

さらにドリンクは「これぞ、ザ・アメリカンダイナー！」なストロベリーシェイク。ビジュアルが圧倒的にかわいすぎて、さすがはヒロインのドリンク。甘くてキュートな味、ホイップにはハートシュガーがちりばめられていて、イケ原からファンサを受けた時のうたげの爆発顔を想起させる。何より、ドリンクが吸っても吸ってもなくならないくらいボリューミーで……多聞くんへの“尽きない愛”ってこと!?

■「セクシー＆ワイルドな全人類メロメロドーナツ こっそりジメ原添え」 アメリカンダイナーといえば、ドーナツは欠かせない！ ということで甘い、美味しい！ ストロベリーシュガードーナツにメンカラの赤（フランボワーズ顆粒）がかかっていて、写真映えもするかわいさ。多聞くんはメニューになっても眼福でした。そんなスウィートなドーナツの後ろから「僕のことも忘れないでね……」とジト目で見てくるようなジメ原スポンジケーキの存在感も良し。

さらにドリンクはうたげと示し合わせたかのように、同じストロベリー系。ソーダにミックスベリーやレモン、ローズマリーが入っていてまさに甘さと爽快感のバランスがパーフェクト！ 甘酸っぱさの中にほんのり感じる甘みが、セクシー＆ワイルドなイケ原と、甘い眼差しを向けるとジメ原の二面性を感じさせる。ベリーが食べられるのも嬉しいね。

■「王子のロイヤルフォンダンショコラ」 坂口桜利のフードは、ミントクリームがかわいいフォンダンショコラ。上に乗っているアイスクリームにブルーシュガーがかかっていて、プレートの色味も含めメンカラのブルーな見た目が爽やかな一品！ ちゃんとゴリラのバナナも添えられているところもポイントが高い。フォンダンショコラは爽やかな見た目以上に甘く、中からどろっと溶け出るチョコレートがうたげちゃんへの感情を表していたりして……!? く～～！

ドリンクも爽やかなブルーとホワイトカラーがかわいく、フリルを思わせるホイップに金箔が降りかかっている点も王子点数が高い。バタフライピーティーミルクということで、最初はミルキーな味わいなのに、だんだん飲んでいるとスーッと飲みやすいアイスティーに変わっていく風味が面白い！ ここにも彼のギャップが表現されている。

■「敬人ママの癒し系コブサラダ」 個人的にかなり嬉しいのが、コラボカフェのサラダメニュー。結論、死ぬほど美味しかった。アイドルになる前はイケメンカフェ店員だった敬人。メンカラがグリーンということで、彼のフードがサラダになるところも納得感が高く、オリーブやアボカドなど使用されている素材が年長らしく大人っぽいな、と思っていると豆苗が入っている！ これ、敬人くんが育てたやつでしょうか。ベランダで自宅菜園をしていたり、豆苗を育てたりしていた敬人だからこそのメニューになっている点が素晴らしい。

ドリンクのグリーンアップルソーダもライムやミントが入っているため、かなりさっぱりとした味が、甘いものが多いカフェメニューの中で光り輝く。しかし、添えられているバニラアイスが溶けて混ざってくると、爽やかな中に甘さが感じられて、厳しそうに見えて実は兄弟思いの優しい敬人を思わせる飲み物となっている。

■「ハッピープリティなエンジェルパフェ」 石橋ナツキのキャッチコピーが冠されたパフェは、マンゴーがふんだんに使用されたメニュー。特にアイスクリームではなくマンゴーシャーベットが使われている点が、ホイップの重みを中和してくれるのでかなり食べやすい。パイ生地が兎耳のようで見た目も超キュート、味もプリティ、しかしホイップの中に銀アラザンがパチンコ玉を表現していることに気づいて膝を打つ。て、天才か……？

ドリンクもパフェと同様、マンゴーとパインが使用された爽やかなジュース。果肉が食べ応えたっぷりで、ジャーに入っている見た目も写真映えするのが嬉しい。喉の渇きを癒してくれる、飲んでいると元気が出てくるような味わいは、「FLY」の作詞作曲で「誰かを応援する」気持ちに向き合ったナツキだからこそ表現できるものなのかもしれない。

■「筋肉が喜ぶ豆腐ハンバーガー」 メニューの中で一番ボリュームが多そうな、甲斐倫太郎の筋肉メニュー。添えられているジャーマンポテトもマスタードがかかっていて満足感を感じる味わいだ。ハンバーガーではあるものの、豆腐で作られているので脂っこさがなく、かなり食べやすい。ぺろっと食べてしまった。ところが、バーガーの中からベーコンのように飛び出す茶色い食材の正体が“かんぴょう”だったことに気づき、度肝を抜かれる。か、かんぴょう入っている～～！

ドリンクはメンカラの紫を表現するブルーベリーの果肉が入った、ブルーベリーヨーグルトプロテイン。飲み物でも筋肉を喜ばせるのが倫太郎スタイルだ。まさかコラボカフェでプロテインが飲めるなんて……本当に“おもしれー男”ならぬ“おもしれードリンク”すぎる。

ちなみに好きなキャラクターが選べるホットカフェラテも、エスプレッソが濃すぎず、飲みやすい味わいだった。推しの顔を崩したくないから飲めない気持ちもわかるが、ずっと置いているとだんだん表面がぶつぶつしてきてしまうので、良きタイミングで思い切って飲んでほしい。

■思わず全員を集めて並べたくなるコラボグッズ フードとドリンクを堪能したら、最後はやはりグッズ購入。とにかくグッズがポップでおしゃれ。アクスタから缶バッジ、アクリルキーホルダーやトレーディング押しパシャカードなど定番グッズをもちろん抑えつつ、A3クリアポスターやA4ハードブロマイド、入り口に飾られていた耐水強化性タペストリーなど、家で飾る系のグッズのクオリティも高い。特にA4ハードブロマイドは、ブロマイドと銘打ったポスターくらいのサイズ感で、クリアな素材がおしゃれなのに後ろがちゃんと透けず、表と裏で絵柄が違うため2パターンで楽しめる点が良かった。

店内の奥、原作者の師走ゆき直筆サインの下にグッズが広げられているため実物を確認することができるのだが、やはり飾り方もよくて、推しだけじゃなく全員集めて並べて飾りたくなってしまう。もちろんグッズ人気も高いため、売り切れや再入荷の情報は随時公式の発表を確認してほしい。ああ、受注販売決定しないかな……。

3月29日に行われたAnime Japan2026のスペシャルアフターステージで、F/ACEを演じるキャストが出演するライブ「多聞くん今どっち!? F/ACE FIRST LIVE “NAUTICAL STAR”」の開催も決定したばかり。また、10月にはファンミーティングも開催されるため、今後もイベントが目白押しなTVアニメ『多聞くん今どっち!?』。

コラボカフェの開催期間は3月26日から4月14日までだったところ、4月26日まで延長される。ぜひ、この機会を活用して行けた方も行けなかった方も、足を運んでみてほしい。（文＝アナイス（ANAIS））