26年3月に売れた半固体・準固体電池モバイルバッテリーTOP10、エレコム新製品が2位・3位に初登場
「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、半固体・準固体電池モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K シルバー
CIO-MB20W1C-SSA5K-S2W15-SL（CIO）
2位 半固体モバイルバッテリー 10000mAh/35W ブラック
DE-C86-10000BK（エレコム）
3位 半固体モバイルバッテリー 10000mAh/35W ホワイト
DE-C86-10000WH（エレコム）
4位 PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ブラック
MPC-CSSB10000BK（マクセル）
5位 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K ブラック
CIO-MB20W1C-SSA5K-S2W15-BK（CIO）
6位 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CSSB10000WH（マクセル）
7位 準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー ブラック
OWL-LPB10025MG-BK（オウルテック）
8位 PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CSSB5000WH（マクセル）
9位 PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ブラック
MPC-CSSB10000BK（マクセル）
10位 準固体モバイルバッテリー 10000mAh BK
No.8004（大橋産業）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K シルバー
CIO-MB20W1C-SSA5K-S2W15-SL（CIO）
2位 半固体モバイルバッテリー 10000mAh/35W ブラック
DE-C86-10000BK（エレコム）
DE-C86-10000WH（エレコム）
4位 PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ブラック
MPC-CSSB10000BK（マクセル）
5位 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K ブラック
CIO-MB20W1C-SSA5K-S2W15-BK（CIO）
6位 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CSSB10000WH（マクセル）
7位 準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー ブラック
OWL-LPB10025MG-BK（オウルテック）
8位 PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CSSB5000WH（マクセル）
9位 PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ブラック
MPC-CSSB10000BK（マクセル）
10位 準固体モバイルバッテリー 10000mAh BK
No.8004（大橋産業）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。