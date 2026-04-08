半固体モバイルバッテリー 10000mAh/35W ブラック

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　「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、半固体・準固体電池モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K シルバー

CIO-MB20W1C-SSA5K-S2W15-SL（CIO）

2位　半固体モバイルバッテリー 10000mAh/35W ブラック

DE-C86-10000BK（エレコム）

3位　半固体モバイルバッテリー 10000mAh/35W ホワイト

DE-C86-10000WH（エレコム）

4位　PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ブラック

MPC-CSSB10000BK（マクセル）

5位　SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K ブラック

CIO-MB20W1C-SSA5K-S2W15-BK（CIO）

6位　半固体電池採用モバイル充電バッテリー ホワイト

MPC-CSSB10000WH（マクセル）

7位　準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー ブラック

OWL-LPB10025MG-BK（オウルテック）

8位　PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ホワイト

MPC-CSSB5000WH（マクセル）

9位　PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ブラック

MPC-CSSB10000BK（マクセル）

10位　準固体モバイルバッテリー 10000mAh BK

No.8004（大橋産業）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。