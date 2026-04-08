包丁も鍋も不要！レンジ加熱10分で作れる極上「ズボラ角煮」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう角煮これでいい。レンジ10分で優勝 隠し味はアレ」と題した動画を公開しました。鍋で長時間煮込むのが常識の豚の角煮を、電子レンジのみを使って実質たった10分の加熱で仕上げる驚きのレシピを紹介しています。
動画ではまず、耐熱容器に入れた豚バラブロック肉の表面全体にフォークで穴を開けていきます。これは加熱中の「爆発回避」のための重要な一手間。その後、お肉を食べやすいサイズにキッチンバサミでカットしていくことで、「今日も包丁はおやすみ」と洗い物を減らす工夫を見せます。
味の決め手となるのは、なんとコーラです。醤油、みりんと共にコーラを加えることで、「やわらか＋甘み全部お任せ」の極上ダレが完成。青ネギを引きちぎって添え、電子レンジで加熱します。途中で一度取り出して上下をひっくり返すことで、ムラなく味が染み込むようにするのがポイントです。
また、脂身が気になる方向けに、水と生姜スライスを使って事前にレンジで脂を落とす「下茹で」の別バージョンも解説されています。出来上がった角煮は「重すぎなくて胃に優しい」仕上がりで、「ご飯泥棒確定」の絶品メニューとなりました。
火を使わず、驚くほど手軽に本格的な味わいが楽しめるこの一品。今晩のメインディッシュにぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・豚バラブロック 300g
・醤油 大さじ4
・みりん 大さじ2
・コーラ 100ml
・青ネギ 適量
▼下茹でする場合
・お肉がかぶるくらいの水
・生姜スライス 1～2枚
※590mlの耐熱容器使用
［作り方］
1. 耐熱容器に入れた豚バラブロック肉の表裏全体に、フォークでまんべんなく穴を開ける。
2. 豚バラ肉をキッチンバサミで食べやすいサイズにカットする。
3. 容器に醤油、みりん、コーラを加え、青ネギを手で引きちぎって添える。
4. ラップをせずに500Wのレンジで6分（600Wなら5分）加熱する。
5. 一度取り出し、肉の上下をひっくり返す。
6. 再度ラップをせずに500Wで6分（600Wなら5分）加熱する。
7. ラップをして5分ほど放置し、味を馴染ませれば完成。
（※脂が気になる場合の下茹で手順）
1. カットした豚バラ肉と生姜スライスを耐熱容器に入れ、かぶるくらいの水を注ぐ。
2. ラップをせずに500Wで6分（600Wなら5分）加熱し、お湯を捨てる。
3. 醤油、みりん、コーラ、青ネギを加えて肉を浸し、500Wで4分（600Wなら3分）加熱する。
4. 上下を返し、さらに500Wで3分（600Wなら2分）加熱。最後にラップをして5分放置する。
動画ではまず、耐熱容器に入れた豚バラブロック肉の表面全体にフォークで穴を開けていきます。これは加熱中の「爆発回避」のための重要な一手間。その後、お肉を食べやすいサイズにキッチンバサミでカットしていくことで、「今日も包丁はおやすみ」と洗い物を減らす工夫を見せます。
味の決め手となるのは、なんとコーラです。醤油、みりんと共にコーラを加えることで、「やわらか＋甘み全部お任せ」の極上ダレが完成。青ネギを引きちぎって添え、電子レンジで加熱します。途中で一度取り出して上下をひっくり返すことで、ムラなく味が染み込むようにするのがポイントです。
また、脂身が気になる方向けに、水と生姜スライスを使って事前にレンジで脂を落とす「下茹で」の別バージョンも解説されています。出来上がった角煮は「重すぎなくて胃に優しい」仕上がりで、「ご飯泥棒確定」の絶品メニューとなりました。
火を使わず、驚くほど手軽に本格的な味わいが楽しめるこの一品。今晩のメインディッシュにぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・豚バラブロック 300g
・醤油 大さじ4
・みりん 大さじ2
・コーラ 100ml
・青ネギ 適量
▼下茹でする場合
・お肉がかぶるくらいの水
・生姜スライス 1～2枚
※590mlの耐熱容器使用
［作り方］
1. 耐熱容器に入れた豚バラブロック肉の表裏全体に、フォークでまんべんなく穴を開ける。
2. 豚バラ肉をキッチンバサミで食べやすいサイズにカットする。
3. 容器に醤油、みりん、コーラを加え、青ネギを手で引きちぎって添える。
4. ラップをせずに500Wのレンジで6分（600Wなら5分）加熱する。
5. 一度取り出し、肉の上下をひっくり返す。
6. 再度ラップをせずに500Wで6分（600Wなら5分）加熱する。
7. ラップをして5分ほど放置し、味を馴染ませれば完成。
（※脂が気になる場合の下茹で手順）
1. カットした豚バラ肉と生姜スライスを耐熱容器に入れ、かぶるくらいの水を注ぐ。
2. ラップをせずに500Wで6分（600Wなら5分）加熱し、お湯を捨てる。
3. 醤油、みりん、コーラ、青ネギを加えて肉を浸し、500Wで4分（600Wなら3分）加熱する。
4. 上下を返し、さらに500Wで3分（600Wなら2分）加熱。最後にラップをして5分放置する。
YouTubeの動画内容
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