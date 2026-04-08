【父「土下座しろ！」の10年後】名字が違う？次々に明らかになる娘の「今」＜第7話＞#4コマ母道場
10年前、当時18歳だったアカリさんは、大学受験の際、学歴コンプレックスをこじらせた父親から土下座を強要されました。学費を得るためにその要求を受け入れたアカリさんは、同時に両親からの自立を決意します。そして大学進学を機に、両親とは次第に疎遠になっていったのですが……。
第7話 結婚までしてるの……？
【編集部コメント】
アカリさんの戸籍が二度と自分たちの元に戻ることはない……。その事実に対して、少なからず思うところがあるミサトさん。一方でヒデキさんはそんなことはおかまいなしに、アカリさんの居場所を突き止めようと必死です。その姿は、愛情というよりは執拗な執着のように感じてしまいます。そうして戸籍の附票を取り寄せたお2人は、驚愕の事実を突きつけられます。なんとアカリさんは結婚しているようなのです……。
※戸籍請求など詳しくは各自治体にご確認ください。
※演出の都合上、法的な詳細を省略している部分があります。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと
第7話 結婚までしてるの……？
【編集部コメント】
アカリさんの戸籍が二度と自分たちの元に戻ることはない……。その事実に対して、少なからず思うところがあるミサトさん。一方でヒデキさんはそんなことはおかまいなしに、アカリさんの居場所を突き止めようと必死です。その姿は、愛情というよりは執拗な執着のように感じてしまいます。そうして戸籍の附票を取り寄せたお2人は、驚愕の事実を突きつけられます。なんとアカリさんは結婚しているようなのです……。
※戸籍請求など詳しくは各自治体にご確認ください。
※演出の都合上、法的な詳細を省略している部分があります。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと