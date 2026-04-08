敵地ブルージェイズ戦

米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、カナダ・トロントでブルージェイズと対戦している。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場した。このカードは、昨秋のワールドシリーズ以来のトロントでの試合。5回の第3打席で捕手と接触。思わず声を上げるシーンがあった。

無死一塁の場面で、捕手のバレンズエラが一塁走者を牽制。ボールが打席に立つ大谷の背中側を通る形となった。この際捕手の右腕が大谷に当たったものとみられる。この打席は右飛に倒れたが、ベンチに戻ってからも左肘を気にする場面があった。

ドジャースの地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」では、実況のジョー・デイビス氏が「おっと、送球の時ですね。（捕手の）手のフォロースルーが、大谷の左肘にまともに当たりました」と伝えると、ドジャースOBで解説のオーレル・ハーシュハイザー氏も「ちょうど『ファニーボーン（肘の神経が通る過敏な部分）』のあたりです。あそこを打つと、腕がしびれて感覚がなくなってしまいますからね」と心配そうだ

打席の大谷が、腕を振って感覚を確かめる様子を見せると実況は「忘れてはならないのは、その左腕は2024年のワールドシリーズの後に肩の手術を受けた側だということです。ショウヘイは、腕の感覚を取り戻そうと必死でした」と指摘。そのまま打席に立ち続けると解説は「うわあ、今、ロサンゼルス中から、そして（ドジャースの）ダグアウトから、これ以上ないほど大きな安堵のため息が漏れていますよ」と続けた。

さらに実況は「まだ腕を振って（しびれを）取ろうとしていますね。しかし、彼が痛みに声を上げた瞬間から、リプレイで状況を確認するまでのあの4、5秒間は、本当に生きた心地がしませんでした」。解説も「私もですよ。『一体どうしてこんなことが？ 何が起きているんだ？』とパニックになりました」と、実感あふれる言葉を残した。



（THE ANSWER編集部）