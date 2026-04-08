「破壊力ありすぎる」timelesz・松島聡、オフ感あふれる自撮りショットを公開！ 「今日も顔面国宝」
timeleszの松島聡さんは4月6日、自身のInstagramを更新。オフの日の自撮りショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】timelesz・松島聡のオフ感あふれる姿
ファンからは「OFFの聡くんもたまらんよね」「黒髪サラスト世界一」「前髪おかえり」「今日も顔面国宝」「破壊力ありすぎる」「可愛くてかっこいいのやめとくれ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】timelesz・松島聡のオフ感あふれる姿
「黒髪サラスト世界一」松島さんは「【Day Off】ひまつぶし」とつづり、1枚の自撮り写真を投稿。パーカーをかぶった姿で、コーヒー飲料を飲みながらカメラを見つめています。オフ感が満載の貴重なショットです。
ファンからは「OFFの聡くんもたまらんよね」「黒髪サラスト世界一」「前髪おかえり」「今日も顔面国宝」「破壊力ありすぎる」「可愛くてかっこいいのやめとくれ」などの声が寄せられました。
「ノーセット黒髪げきめろすぎる」1月12日の投稿でも、自撮りショットを公開していた松島さん。ファンからは「ノーセット黒髪げきめろすぎる」「これで28歳とか信じられない」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)