韓国人留学生が感動した日本の「趣味環境」と「温かい人間関係」の実情
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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「韓国人が日本に住めて嬉しい理由3つ」と題した動画を公開しました。韓国出身で現在、東京大学大学院で博士課程に在籍するパクくんが、10年前には想像もしなかったという日本生活を通して感じた「住んでよかった」と思う理由を、趣味、仕事、仲間の3つの視点から熱く語っています。
一つ目の理由は「趣味が全力で楽しめる」こと。パクくんは特に「草野球」の環境に感動したといいます。韓国では野球場の数が少なく予約が困難であるのに対し、東京では「23区内だけで数百個以上の草野球チームがある」と、その充実ぶりを指摘。平日の夜、都心のナイター照明の下で、仕事を終えた大人たちが白球を追う姿に「今生きているんだな」と実感すると語ります。また、もう一つの趣味である「バイク」についても言及。日本の道路は道幅が広く、ドライバーがバイクを尊重してくれるため走りやすいとし、阿蘇山などの壮大な景色を五感で感じるツーリングの喜びを語りました。
二つ目は「自分にしかできない仕事ができる」こと。YouTubeでの発信や研究活動において、韓国人の視点を持つ彼だからこそ気づける価値があるといいます。「日本の静けさの意味」や「コンビニで感動した夜」など、日本人には当たり前の日常が、彼にとっては特別な物語となり、それを発信することで多くの共感を得ています。また、ビジネスの場面でも、日本の「深さ」と韓国の「速さ」の両方を知る立場として、独自の分析や日韓の橋渡しができる点に、自身の存在意義とやりがいを感じているようです。
三つ目は「仲間がいる」こと。福岡での学部時代や現在の東京生活において、国籍や職業、年齢に関係なく繋がれる友人の存在が大きいと語ります。特に草野球チームでは、ミスをした際に「次止めればええやん」と励ましてくれた40代の先輩や、体調を崩した際に玄関まで差し入れを届けてくれた仲間など、孤独を感じがちな異国での生活を支えてくれる温かい人間関係に感謝の意を表しました。趣味、仕事、そして仲間。これら3つの要素が、彼の日本での「第二の人生」を充実させているようです。
一つ目の理由は「趣味が全力で楽しめる」こと。パクくんは特に「草野球」の環境に感動したといいます。韓国では野球場の数が少なく予約が困難であるのに対し、東京では「23区内だけで数百個以上の草野球チームがある」と、その充実ぶりを指摘。平日の夜、都心のナイター照明の下で、仕事を終えた大人たちが白球を追う姿に「今生きているんだな」と実感すると語ります。また、もう一つの趣味である「バイク」についても言及。日本の道路は道幅が広く、ドライバーがバイクを尊重してくれるため走りやすいとし、阿蘇山などの壮大な景色を五感で感じるツーリングの喜びを語りました。
二つ目は「自分にしかできない仕事ができる」こと。YouTubeでの発信や研究活動において、韓国人の視点を持つ彼だからこそ気づける価値があるといいます。「日本の静けさの意味」や「コンビニで感動した夜」など、日本人には当たり前の日常が、彼にとっては特別な物語となり、それを発信することで多くの共感を得ています。また、ビジネスの場面でも、日本の「深さ」と韓国の「速さ」の両方を知る立場として、独自の分析や日韓の橋渡しができる点に、自身の存在意義とやりがいを感じているようです。
三つ目は「仲間がいる」こと。福岡での学部時代や現在の東京生活において、国籍や職業、年齢に関係なく繋がれる友人の存在が大きいと語ります。特に草野球チームでは、ミスをした際に「次止めればええやん」と励ましてくれた40代の先輩や、体調を崩した際に玄関まで差し入れを届けてくれた仲間など、孤独を感じがちな異国での生活を支えてくれる温かい人間関係に感謝の意を表しました。趣味、仕事、そして仲間。これら3つの要素が、彼の日本での「第二の人生」を充実させているようです。
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チャンネル情報
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。