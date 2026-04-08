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あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）ウイング館9階催会場で4月8日、「EXPO2025 オフィシャルポップアップストア あべのハルカス店 ～大阪・関西万博 開幕1周年記念グルメパレード～」が始まる。7日、会場が報道陣に公開された。



大阪・関西万博で実際に出店していた約30社が、6日間限定で集結するグルメイベント。ドイツ、アメリカ、カナダ、スイス、イギリス、イタリア、ポルトガルなど各国パビリオンのグルメを販売するほか、「らぽっとファーム」のミャクミャク焼きを実演販売する。



イートインでは、大阪・関西万博に唯一の個人事業主として出店した「とんかつ乃ぐち」が登場（事前予約制）する。



4月8日は、10時にアメリカ館のキャラクター「スパーク」、15時にスイス館のキャラクター「ハイジ」が登場する予定。



開催時間は10時～20時（最終日は17時閉場）。イートイン・バーの営業時間は10時30分～19時30分（最終日は16時30分まで）。4月13日まで。