【映画「劇場版『 鬼滅の刃 』無限城編 第一章 猗窩座再来」】 4月9日 上映終了（一部劇場を除く）

アニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」が明日4月9日をもって上映終了となる。なお、一部劇場では上映終了日が異なる。

本作は、雑誌「週刊少年ジャンプ」にて、2016年2月から2020年5月まで連載された、吾峠呼世晴氏によるマンガを原作とした映画作品。劇場版「鬼滅の刃」無限城編三部作の第1章にあたり、2025年7月から公開されていた。

「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」

【『劇場版「 鬼滅の刃 」無限城編 第一章 猗窩座再来』ファイナルPV】【あらすじ】

鬼となった妹・禰豆子を人間に戻すため鬼狩りの組織《鬼殺隊》に入った竈門炭治郎。

入隊後、仲間である我妻善逸、嘴平伊之助と共に様々な鬼と戦い、成長しながら友情や絆を深めていく。

そして炭治郎は《鬼殺隊》最高位の剣士である《柱》と共に戦い、「無限列車」では炎柱・煉獄杏寿郎、「遊郭」では音柱・宇髄天元、「刀鍛冶の里」では、霞柱・時透無一郎、恋柱・甘露寺蜜璃と共に激闘を繰り広げていった。

その後、来たる鬼との決戦に備えて、隊士たちと共に《柱》による合同強化訓練《柱稽古》に挑んでいる最中、《鬼殺隊》の本部である産屋敷邸に現われた鬼舞辻無惨。お館様の危機に駆けつけた《柱》たちと炭治郎であったが、無惨の手によって謎の空間へと落とされてしまう。

炭治郎たちが落下した先、それは鬼の根城≪無限城≫―

”鬼殺隊”と”鬼”の最終決戦の火蓋が切って落とされる。

【スタッフ】

原作：吾峠呼世晴（集英社ジャンプ コミックス刊）

監督：外崎春雄

キャラクターデザイン・総作画監督：松島 晃

脚本制作：ufotable

サブキャラクターデザイン：佐藤美幸・梶山庸子・菊池美花

プロップデザイン：小山将治

美術監督：衛藤功二

撮影監督・フィニッシング演出監督：寺尾優一

3D監督：西脇一樹

色彩設計：大前祐子

編集：神野 学

音楽：椎名 豪・梶浦由記

主題歌：Aimer「太陽が昇らない世界」(SACRA MUSIC / Sony Music Labels Inc.)・LiSA「残酷な夜に輝け」(SACRA MUSIC / Sony Music Labels Inc.)

総監督：近藤 光

アニメーション制作：ufotable

配給：東宝・アニプレックス

【キャスト】

竈門炭治郎：花江夏樹

竈門禰豆子：鬼頭明里

我妻善逸：下野 紘

嘴平伊之助：松岡禎丞

栗花落カナヲ：上田麗奈

不死川玄弥：岡本信彦

冨岡義勇：櫻井孝宏

宇髄天元：小西克幸

時透無一郎：河西健吾

胡蝶しのぶ：早見沙織

甘露寺蜜璃：花澤香菜

伊黒小芭内：鈴村健一

不死川実弥：関 智一

悲鳴嶼行冥：杉田智和

猗窩座（上弦の参）：石田 彰

※禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正しい表記。

※鬼舞辻無惨の「辻」は点1つのしんにょうが正しい表記。

※煉獄の「煉」は「火+東」が正しい表記となります。

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable