映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」一部劇場を除き明日4月9日をもって終映
アニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」が明日4月9日をもって上映終了となる。なお、一部劇場では上映終了日が異なる。
本作は、雑誌「週刊少年ジャンプ」にて、2016年2月から2020年5月まで連載された、吾峠呼世晴氏によるマンガを原作とした映画作品。劇場版「鬼滅の刃」無限城編三部作の第1章にあたり、2025年7月から公開されていた。
「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」【あらすじ】
鬼となった妹・禰豆子を人間に戻すため鬼狩りの組織《鬼殺隊》に入った竈門炭治郎。
入隊後、仲間である我妻善逸、嘴平伊之助と共に様々な鬼と戦い、成長しながら友情や絆を深めていく。
そして炭治郎は《鬼殺隊》最高位の剣士である《柱》と共に戦い、「無限列車」では炎柱・煉獄杏寿郎、「遊郭」では音柱・宇髄天元、「刀鍛冶の里」では、霞柱・時透無一郎、恋柱・甘露寺蜜璃と共に激闘を繰り広げていった。
その後、来たる鬼との決戦に備えて、隊士たちと共に《柱》による合同強化訓練《柱稽古》に挑んでいる最中、《鬼殺隊》の本部である産屋敷邸に現われた鬼舞辻無惨。お館様の危機に駆けつけた《柱》たちと炭治郎であったが、無惨の手によって謎の空間へと落とされてしまう。
炭治郎たちが落下した先、それは鬼の根城≪無限城≫―
”鬼殺隊”と”鬼”の最終決戦の火蓋が切って落とされる。
【スタッフ】
原作：吾峠呼世晴（集英社ジャンプ コミックス刊）
監督：外崎春雄
キャラクターデザイン・総作画監督：松島 晃
脚本制作：ufotable
サブキャラクターデザイン：佐藤美幸・梶山庸子・菊池美花
プロップデザイン：小山将治
美術監督：衛藤功二
撮影監督・フィニッシング演出監督：寺尾優一
3D監督：西脇一樹
色彩設計：大前祐子
編集：神野 学
音楽：椎名 豪・梶浦由記
主題歌：Aimer「太陽が昇らない世界」(SACRA MUSIC / Sony Music Labels Inc.)・LiSA「残酷な夜に輝け」(SACRA MUSIC / Sony Music Labels Inc.)
総監督：近藤 光
アニメーション制作：ufotable
配給：東宝・アニプレックス
【キャスト】
竈門炭治郎：花江夏樹
竈門禰豆子：鬼頭明里
我妻善逸：下野 紘
嘴平伊之助：松岡禎丞
栗花落カナヲ：上田麗奈
不死川玄弥：岡本信彦
冨岡義勇：櫻井孝宏
宇髄天元：小西克幸
時透無一郎：河西健吾
胡蝶しのぶ：早見沙織
甘露寺蜜璃：花澤香菜
伊黒小芭内：鈴村健一
不死川実弥：関 智一
悲鳴嶼行冥：杉田智和
猗窩座（上弦の参）：石田 彰
※禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正しい表記。
※鬼舞辻無惨の「辻」は点1つのしんにょうが正しい表記。
※煉獄の「煉」は「火+東」が正しい表記となります。
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable