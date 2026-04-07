TMNETWORK、ツアー『QUANTUM』横浜アリーナ公演をWOWOWで独占放送・配信
TMNETWORKが1月にメンバーの出身地・東京都立川市からスタートさせ、全国14ヶ所20公演を巡る最新ツアー『TMNETWORK TOUR 2026 QUANTUM』から、4月7日、8日の横浜アリーナ公演をWOWOWにて独占放送・配信する。
【集合ショット】タマちゃんとTM NETWORK
1984年のデビュー以降、代表曲「Get Wild」を筆頭に、先進的なデジタルサウンドをバンドアンサンブルに組み込み、音楽シーンに変革をもたらした3人組ユニットTMNETWORK。今回のツアーは、初期のレア曲と新曲とが共存し、旧知の楽曲も新たなアレンジで届けられる。照明、映像とともに没入体験をもたらすコンセプチュアルなライブで、公演は回を重ねるごとに進化を遂げてきた。ホールからアリーナへとスケールアップした会場で、TMNETWORKがFANKS（ファンの呼称）とともに作り上げるライブ空間。その次なるフェイズの幕開けとなる。
WOWOWでは、5月から『12カ月連続！TMNETWORK WOWOW特集 2026-2027』を展開。『TMNETWORK スケルラジオ WOWOW ver.（全9回）』や、今回の横浜アリーナでの最新ライブの模様など、魅力的なプログラムが並ぶ。
■『TMNETWORK スケルラジオ WOWOW ver.（全9回）』
5月30日（土） 午後5時よりWOWOWで放送・配信開始
■『TMNETWORK TOUR 2026 QUANTUM at YOKOHAMA ARENA』
6月放送・配信予定
【集合ショット】タマちゃんとTM NETWORK
1984年のデビュー以降、代表曲「Get Wild」を筆頭に、先進的なデジタルサウンドをバンドアンサンブルに組み込み、音楽シーンに変革をもたらした3人組ユニットTMNETWORK。今回のツアーは、初期のレア曲と新曲とが共存し、旧知の楽曲も新たなアレンジで届けられる。照明、映像とともに没入体験をもたらすコンセプチュアルなライブで、公演は回を重ねるごとに進化を遂げてきた。ホールからアリーナへとスケールアップした会場で、TMNETWORKがFANKS（ファンの呼称）とともに作り上げるライブ空間。その次なるフェイズの幕開けとなる。
■『TMNETWORK スケルラジオ WOWOW ver.（全9回）』
5月30日（土） 午後5時よりWOWOWで放送・配信開始
■『TMNETWORK TOUR 2026 QUANTUM at YOKOHAMA ARENA』
6月放送・配信予定