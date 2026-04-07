1位に「日本屈指の桜の名所」の声！ 青森県の“行ってみたい＆好きな桜の名所”TOP6【2026年調査】
ふとした瞬間に感じる風の暖かさに誘われて、大切な誰かと美しい春の色彩を共有したくなる季節がやってきました。春の風物詩である桜は、その土地の歴史や地形と結びつくことで、ここでしか味わえない唯一無二の芸術品のような姿を見せてくれます。
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「桜の名所」に関するアンケートを実施しました。その中から、青森県で「行ってみたい＆好きな桜の名所」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「調べてみたら雪の積もっている岩木山を背景に桜を見ることができるようなので、写真映えしていいなと感じたため」（20代男性／福岡県）
「濃いピンクの桜と新緑が同時に楽しめるし、ドライブや散策に最適」（40代女性／長崎県）
「岩木山のきれいな山体とふもとに咲く桜の景色を写真に収めてみたい」（50代男性／秋田県）
▼回答者コメント
「友人がSNSに載せていた写真がとても綺麗だったため」（20代女性／北海道）
「日本屈指の桜の名所として有名で、桜のトンネルや花筏など、見どころが多いからです。お城と桜の組み合わせも美しく、ゆっくり散策してみたいと思いました」（40代男性／北海道）
「ガイドブックなどによく載っていて有名だから」（30代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「桜の名所」に関するアンケートを実施しました。その中から、青森県で「行ってみたい＆好きな桜の名所」ランキングの結果をご紹介します。
2位：岩木山の桜並木（弘前市）／36票「津軽富士」と称される岩木山の麓に広がる、約20kmの桜並木。約6500本のオオヤマザクラが植えられており、世界一の長さとも言われるスケールの大きさが魅力です。標高差があるため比較的長い期間楽しむことができ、岩木山の雄大な景色に向かって続くピンクの道は、ドライブスポットとしても人気です。
▼回答者コメント
「調べてみたら雪の積もっている岩木山を背景に桜を見ることができるようなので、写真映えしていいなと感じたため」（20代男性／福岡県）
「濃いピンクの桜と新緑が同時に楽しめるし、ドライブや散策に最適」（40代女性／長崎県）
「岩木山のきれいな山体とふもとに咲く桜の景色を写真に収めてみたい」（50代男性／秋田県）
1位：弘前公園（弘前市）／159票青森県のみならず、日本を代表する桜の名所として圧倒的な支持を集めた弘前公園。約2600本の桜が園内を埋め尽くし、お堀を桜の花びらが埋め尽くす「花筏（はないかだ）」は世界的な絶景として有名です。弘前城の天守と桜の共演や、夜桜が水面に映る様子など、どこを切り取っても絵になる春の聖地といえます。
▼回答者コメント
「友人がSNSに載せていた写真がとても綺麗だったため」（20代女性／北海道）
「日本屈指の桜の名所として有名で、桜のトンネルや花筏など、見どころが多いからです。お城と桜の組み合わせも美しく、ゆっくり散策してみたいと思いました」（40代男性／北海道）
「ガイドブックなどによく載っていて有名だから」（30代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)