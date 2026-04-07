逆転負けの川崎戦後に「誹謗中傷のメッセージを確認」。浦和が再び声明「尊厳を傷つける行為は、批判の域を大きく超えた人権侵害」
浦和レッズは４月７日、「ソーシャルメディアにおける誹謗中傷について」と題したリリースを出した。
「日ごろより浦和レッズへ温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。先日の川崎フロンターレ戦後、一部選手のSNSアカウントに対し、選手本人およびその家族の人格を傷つける誹謗中傷のメッセージを確認いたしました。
昨年９月、同様の事態を受けてクラブとして声明を発信いたしましたが、それにもかかわらず繰り返される事態を、大変遺憾に感じております」
４月５日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST）第９節で、浦和は川崎と敵地で対戦し、２−３の逆転負けを喫した。この試合後に起こった事象も踏まえ、クラブは断固とした姿勢を示す。
「どれほど悔しさや怒りをぶつけたとしても、選手・スタッフ個人、もしくはその家族の尊厳を傷つける行為は、批判の域を大きく超えた人権侵害であり、浦和レッズは断じてこれを容認しません。悪質と判断される投稿については、警察への通報および法的措置を含めた対応も辞さない構えです」
続けて「あらためて申し上げますが、選手・スタッフが安心してプレーや活動に専念できる環境を守ることは、クラブとして何よりも重要であると考えております。同時に、応援してくださるファン・サポーターのみなさまに関しても、同様に人権が尊重され、選手・スタッフとの間に健全な関係が育まれていくべきと願っております」とし、「SNSを含めたコミュニケーションツールは、互いの思いをつなぐかけがえのない場であるからこそ、敬意と思いやりを持った言葉で向き合っていただけますよう、重ねてお願い申し上げます」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
「日ごろより浦和レッズへ温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。先日の川崎フロンターレ戦後、一部選手のSNSアカウントに対し、選手本人およびその家族の人格を傷つける誹謗中傷のメッセージを確認いたしました。
昨年９月、同様の事態を受けてクラブとして声明を発信いたしましたが、それにもかかわらず繰り返される事態を、大変遺憾に感じております」
「どれほど悔しさや怒りをぶつけたとしても、選手・スタッフ個人、もしくはその家族の尊厳を傷つける行為は、批判の域を大きく超えた人権侵害であり、浦和レッズは断じてこれを容認しません。悪質と判断される投稿については、警察への通報および法的措置を含めた対応も辞さない構えです」
続けて「あらためて申し上げますが、選手・スタッフが安心してプレーや活動に専念できる環境を守ることは、クラブとして何よりも重要であると考えております。同時に、応援してくださるファン・サポーターのみなさまに関しても、同様に人権が尊重され、選手・スタッフとの間に健全な関係が育まれていくべきと願っております」とし、「SNSを含めたコミュニケーションツールは、互いの思いをつなぐかけがえのない場であるからこそ、敬意と思いやりを持った言葉で向き合っていただけますよう、重ねてお願い申し上げます」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集