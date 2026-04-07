逆転負けの川崎戦後に「誹謗中傷のメッセージを確認」。浦和が再び声明「尊厳を傷つける行為は、批判の域を大きく超えた人権侵害」

逆転負けの川崎戦後に「誹謗中傷のメッセージを確認」。浦和が再び声明「尊厳を傷つける行為は、批判の域を大きく超えた人権侵害」