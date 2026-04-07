【森保JのW杯メンバー26人予想】未来を見据えれば守田より藤田を抜擢か。長友はトップコンディションなら絶対に入れるべきだ
北中米ワールドカップに挑む日本代表のメンバー発表前最後の代表活動で、森保ジャパンは英国遠征を実施。スコットランド、イングランドをそれぞれ１−０で下し、連勝で３月シリーズを終えた。
熾烈なサバイバルは大詰めを迎えている。徐々に浮かび上がる“26人”の顔触れ。本稿では、フリーライターの元川悦子氏にW杯メンバーを予想してもらった。
――◆――◆――
５月20日前後とも言われる日本代表のW杯メンバー26人の発表まで、約１か月半を切った。３月のスコットランド＆イングランドの２連戦を勝利で終えたことで、森保一監督の選手選考もある程度の方向性が出たはず。そこで最新序列を踏まえて、陣容を予想してみたい。
まずGKは鈴木彩艶（パルマ）、大迫敬介（広島）、早川友基（鹿島）の３人で決まりだろう。英国遠征での鈴木彩の圧巻パフォーマンスは印象的で、左手負傷の影響を一切感じさせなかった。彼が好調をキープすることが、日本躍進のカギになりそうだ。
難しいのがDF陣。スコットランド戦、イングランド戦に先発した渡辺剛（フェイエノールト）と伊藤洋輝（バイエルン）、昨年10月のブラジル戦でも歴史的金星の原動力となった谷口彰悟（シント＝トロイデン）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）の４人は確定と言えるが、残りを３枠として、候補者の状態を最後まで見極めなければならならない。
森保監督としては、最後の最後まで板倉滉と冨安健洋（ともにアヤックス）の２人を待ちたいだろう。板倉は１月下旬から２か月以上、戦線を離脱し、４月４日のトゥベンテ戦で久しぶりにベンチ入りしたが、まだ万全でない様子。３月シリーズは招集されながら、怪我で辞退した冨安も、全体練習に合流しているようだが、ベストコンディションに戻る保証はない。
彼らの状態に不安があるため、フル稼働できる瀬古歩夢（ル・アーブル）を呼んでおいて、２人の回復を待つのが最善策ではないか。
となれば、長友佑都（FC東京）を入れる余裕がなくなってしまう。長友はチームが修羅場に直面した時に活力を与えられる重要な存在だが、現時点で離脱中で、６月時点でどういう状況か分からない。
彼がトップコンディションを保っていれば「絶対に入れるべき」と強く進言できるが、現状では難しいと言わざるを得ない。26人以外で帯同させる術があるなら、それを模索した方がいいかもしれない。
続いてボランチだが、鎌田大地（クリスタル・パレス）、佐野海舟（マインツ）、田中碧（リーズ）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）と、怪我からの復帰が有力視されるキャプテンの遠藤航（リバプール）でほぼ決まりではないか。
W杯のアジア最終予選でMVP級の働きを見せた守田英正（スポルティング）の扱いをどうするかという点は、最後まで物議を醸しそうだが、一方で着々と力をつけてきている藤田は、所属クラブでシャドーでプレーしていて、複数ポジションでの起用が可能。それに加えて、パリ五輪ではキャプテンを務めたリーダーシップと先々の伸びしろを併せ持っている。
日本人の森保監督は今だけでなく、未来の日本代表のことも考えているはず。そういう視点に立って、藤田を抜擢すると見られる。
シャドーとウイングバックは、両ポジションを兼務できる伊東純也（ゲンク）、三笘薫（ブライトン）、堂安律（フランクフルト）、中村敬斗（S・ランス）の４人は当確。３月シリーズは負傷で回避したものの、久保建英（レアル・ソシエダ）も確実に選ばれるはずだ。
それ以外はやや流動的で難しいが、鈴木唯人（フライブルク）と、スコットランド戦で代表デビューし、アシストを記録した成長株の塩貝健人（ヴォルフスブルク）も入るのではないか。
熾烈なサバイバルは大詰めを迎えている。徐々に浮かび上がる“26人”の顔触れ。本稿では、フリーライターの元川悦子氏にW杯メンバーを予想してもらった。
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５月20日前後とも言われる日本代表のW杯メンバー26人の発表まで、約１か月半を切った。３月のスコットランド＆イングランドの２連戦を勝利で終えたことで、森保一監督の選手選考もある程度の方向性が出たはず。そこで最新序列を踏まえて、陣容を予想してみたい。
難しいのがDF陣。スコットランド戦、イングランド戦に先発した渡辺剛（フェイエノールト）と伊藤洋輝（バイエルン）、昨年10月のブラジル戦でも歴史的金星の原動力となった谷口彰悟（シント＝トロイデン）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）の４人は確定と言えるが、残りを３枠として、候補者の状態を最後まで見極めなければならならない。
森保監督としては、最後の最後まで板倉滉と冨安健洋（ともにアヤックス）の２人を待ちたいだろう。板倉は１月下旬から２か月以上、戦線を離脱し、４月４日のトゥベンテ戦で久しぶりにベンチ入りしたが、まだ万全でない様子。３月シリーズは招集されながら、怪我で辞退した冨安も、全体練習に合流しているようだが、ベストコンディションに戻る保証はない。
彼らの状態に不安があるため、フル稼働できる瀬古歩夢（ル・アーブル）を呼んでおいて、２人の回復を待つのが最善策ではないか。
となれば、長友佑都（FC東京）を入れる余裕がなくなってしまう。長友はチームが修羅場に直面した時に活力を与えられる重要な存在だが、現時点で離脱中で、６月時点でどういう状況か分からない。
彼がトップコンディションを保っていれば「絶対に入れるべき」と強く進言できるが、現状では難しいと言わざるを得ない。26人以外で帯同させる術があるなら、それを模索した方がいいかもしれない。
続いてボランチだが、鎌田大地（クリスタル・パレス）、佐野海舟（マインツ）、田中碧（リーズ）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）と、怪我からの復帰が有力視されるキャプテンの遠藤航（リバプール）でほぼ決まりではないか。
W杯のアジア最終予選でMVP級の働きを見せた守田英正（スポルティング）の扱いをどうするかという点は、最後まで物議を醸しそうだが、一方で着々と力をつけてきている藤田は、所属クラブでシャドーでプレーしていて、複数ポジションでの起用が可能。それに加えて、パリ五輪ではキャプテンを務めたリーダーシップと先々の伸びしろを併せ持っている。
日本人の森保監督は今だけでなく、未来の日本代表のことも考えているはず。そういう視点に立って、藤田を抜擢すると見られる。
シャドーとウイングバックは、両ポジションを兼務できる伊東純也（ゲンク）、三笘薫（ブライトン）、堂安律（フランクフルト）、中村敬斗（S・ランス）の４人は当確。３月シリーズは負傷で回避したものの、久保建英（レアル・ソシエダ）も確実に選ばれるはずだ。
それ以外はやや流動的で難しいが、鈴木唯人（フライブルク）と、スコットランド戦で代表デビューし、アシストを記録した成長株の塩貝健人（ヴォルフスブルク）も入るのではないか。