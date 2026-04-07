【森保JのW杯メンバー26人予想】未来を見据えれば守田より藤田を抜擢か。長友はトップコンディションなら絶対に入れるべきだ

【森保JのW杯メンバー26人予想】未来を見据えれば守田より藤田を抜擢か。長友はトップコンディションなら絶対に入れるべきだ