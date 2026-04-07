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YouTubeチャンネル「ウチの妻 収納力Lv.99」が「妻の洗面台下収納が想像を超えてきた |ドレッサー・DIY・ダイソー」と題した動画を公開しました。動画では、観音開きで使いにくかった洗面台下の収納を、整理収納アドバイザー1級の資格を持つ妻が、DIYで引き出しタイプへと大改造する様子を収めています。



冒頭、夫が洗面台下の収納について「パツパツだし中身も詰め込んでるから、戻すのも取るのも大変」と悩みを打ち明けます。すると妻は、備え付けの扉や中の仕切り板を全て撤去し、新たに上下2段の大きな引き出しを作るという大胆な構想を提案しました。



作業は既存の棚の解体からスタート。妻は綿密な設計図を描き、ホームセンターで購入・カットした木材を手際よく組み立てていきます。奥にある排水管を避けたL字型の引き出しを制作し、スライドレールを取り付けるなど、本格的なDIYを展開。引き出しの前板には木の風合いを生かすワックスを塗り、ホームセンターで見つけて可愛いと思った木の丸棒を取っ手として採用するなど、細部のデザインにもこだわりました。



約2週間かけて完成した収納を見た夫は、「ちょっと想像を超えてきた」と大絶賛。妻も「作るのがすごく楽しかった」と充実感を滲ませました。引き出しを大きな1段ではなく2段に分けた理由について、妻は「無駄な余白ができる」ためだと説明しています。上段にはダイソーなどの仕切りケースを活用して化粧品を、下段には夫がよく使う掃除用品をすっきりと収納。洗剤の容器を同じものに統一してラベルを貼るなど、整理収納アドバイザーならではの使いやすさを追求した工夫が随所に光っています。



動画内では、水回りのDIYによる強度の低下や修理時のリスクについても触れられ、あくまで自己責任で行うよう注意喚起されています。空間を無駄なく活用するプロの収納術と見事なDIYの手腕は、快適な住まいづくりの参考になりそうです。