威嚇をしたり文句を言ったりして、怒りをあらわにしている様子の猫さん。かつらを被った飼い主さんを見て誰だかわからなくなったのか、激怒していたのだとか。動画は2万回以上も再生され、「何でだよー⁇ って言ってるよねェ」「ギャルママはいやだったのね」とのコメントが集まっています。

【動画：ママが『金髪ロングのかつら』をかぶった結果、ネコが…想像以上に『ブチギレている光景』】

猫が怒った理由

Instagramアカウント「コタロウ&ユズ&ルナ」さまに登場したコタロウくんは、一点を見つめて激怒している様子。その視線の先には、金髪のロングヘアのかつらを被った飼い主さんがいたのだとか。

警告音のような大きな声を上げて、不満を漏らしていたのだそう。コタロウくんが飼い主さんに怒ったのは、この日が初めてだったとのこと。ついには、シャーと威嚇の声を漏らしました。

見慣れない飼い主さんの姿に激怒

飼い主さんに話しかけられると、また不満そうな声をあげたのだそう。見慣れない人物に怒っているのか、かつらを被った飼い主さんが誰だかわからなくなってしまっているのかもしれません。

飼い主さんが身動きを取ると、コタロウくんは耳をぺたんと寝かせて後ずさりしたとのこと。見慣れない人物が目の前にいて、怖くなってしまっていたようです。

イメチェン禁止

飼い主さんは、コタロウくんに怒られてショックだったのだとか。これ以降は、コタロウくんに威嚇されるのが怖くなり、美容室でイメチェンをすることができなくなってしまったのだそう。

こんなに怖がられてしまうのであれば、髪型を変えるのはためらわれるかもしれませんね。あまりの怒りように、動画を撮影していた娘さんは笑ってしまっていたとのこと。

かつら姿の飼い主さんに威嚇するコタロウくんの様子はInstagramで2万回以上も再生され、「年頃の娘がさ、お父さんやお母さんに金髪なんかに染めるのやめなさい‼️って叱られるより、猫ちゃんにこうしてガチ切れされる方が、あ、やめとこうってなる気がする」「ギャルママはいやだったのね。尊重してあげて。でもちょっと見てみたかった」「可愛い。コタロウくん『わぉわぉ』からの『シャー』ギャルママが嫌やったんやね」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「コタロウ&ユズ&ルナ」さまには、飼い主さん宅で暮らす3匹の猫たちの様子がたくさん投稿されています。仲良しな猫たちの姿に癒されますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「コタロウ&ユズ&ルナ」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。