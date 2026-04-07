巨人の坂本勇人内野手（３７）は出場７試合で２０打数１安打で打率５分。数字こそ上がっていないものの不振だった昨年の春先とは違い、鋭い打球を連発している。得意のマツダから上昇カーブに期待がかかる坂本を野手担当の内田拓希記者が「見た」。

左打者が引っ張ったかのような力強い打球が右翼へ伸びていった。３月２９日・阪神戦（東京Ｄ）の２回１死で坂本が初球の外角直球を強振。惜しくもフェンスいっぱいまで下がった右翼手のグラブに収まった。試合後に「ただのライトフライや！」と笑っていたが、５年ぶりの逆方向弾と紙一重の当たりだった。

開幕からＨランプこそ１度しかともっていないものの、打率２割９分をマークしたオープン戦の状態をキープしているように映る。練習では一貫して快音を連発。３月３１日の中日戦（バンテリンＤ）の試合前フリー打撃の最高打球速度１７４キロはキャベッジ、ダルベック、大城に次ぐチーム４番目の数字だ。好守やシフトに阻まれた長打性の当たりもあり「アンラッキーも多い。きっかけがあれば上がっていく」と阿部監督。体勢を崩された凡打が多く、ファーム再調整を申し出た昨年４月とは打席内容が異なる。

得意のマツダで、そのきっかけとなる一本が出るかもしれない。チームにとっては鬼門の地だが、坂本は過去５年連続で打率３割超えだ。開幕から２２打席無安打だった２３年は４月８日の敵地・広島戦でバックスクリーンへシーズン初安打の１号をたたき込んでから状態を上げ、最終的に２２本を量産した。

背番号６を取材して２年あまり。浅はかな質問をしてかわされたことは多々あるが、間違っていれば「それは違う」と言ってくれる人だ。「去年の後半からずっと状態はいいように思いますが」という問いかけに、ほほ笑みながらうなずいていた。もうすぐ、ハードラックがＨランプに変わると確信している。（内田 拓希）