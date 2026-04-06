目覚めの一杯を、もっと自分好みに。新生活の毎日を豊かにする「コーヒーメーカー」5選

＜毎日の気分を上げる新生活グッズ50＞

朝の気分を切り替えるスイッチとして、コーヒーはやっぱり欠かせません。とはいえ、朝からコーヒー豆を挽いて、お湯を注いで、丁寧にドリップ--憧れる気持ちはあっても、忙しい朝に毎日続けるのはなかなか大変です。そんなときに頼りになるのが、コーヒーメーカー。ボタンひとつで、本格的な一杯を手軽に楽しめます。

昨今は、豆の計量から抽出までを全自動でこなすタイプはもちろん、プロのハンドドリップを思わせる本格的な味わいを狙える機種や、置くだけでキッチンの雰囲気を変えてくれるデザインが魅力の1台まで、選択肢はとにかく豊富。自分に合ったモデルを探す楽しさも、コーヒーメーカーの魅力のひとつです。

味にこだわるか、手軽さを優先するか、それとも見た目で選ぶか。どこに惹かれるかで、朝の時間の過ごし方も少しずつ変わってきます。今回は、毎日の一杯をもっと心地よく、もっと自分らしく楽しませてくれる注目のコーヒーメーカー5台をピックアップしてご紹介します。

1.1950年代のイタリアを彷彿とさせる、レトロな機能美に酔いしれる

自宅でのコーヒータイムを格上げしたい層に根強い人気を誇るのがデロンギ。「クラシック エスプレッソ・カプチーノメーカー（EM450J-W）」（3万5800円）は、レトロなデザインが美しいモデルです。

インテリアに馴染むミニマルな外観ながら、その性能はプロ仕様。15気圧のポンプにより抽出時に理想的な9気圧（使用するコーヒーの粉の状態、量、粉の押し固め具合により変動）を実現し、豆の香りを引き出した濃厚な一杯を堪能できます。手動式ミルクフロッサーを使い、ラテアートや泡立ちの調整といった“操る楽しさ”を追求できるのも、このモデルならではの醍醐味と言えるでしょう。

▲EM450J-Wは、2026年3月12日に発売されたホワイトを基調とした新色モデル。清潔感のあるデザインが新生活にマッチして、空間を明るく演出してくれます。

フィルターホルダーは粉とカフェポッドの両方に対応しており、状況に合わせた使い分けが可能です。手入れのしやすさにも配慮されているため、毎日ストレスなく愛用できるのも大きなポイント。日々の暮らしを贅沢に彩り、長く連れ添える道具を求める方にふさわしい逸品です。

▲「サーモブロック」の採用により、安定した抽出温度を実現し、クレマたっぷりの芳醇なコクと香りのエスプレッソを味わえます

コーヒーを淹れるだけでなく、ミルクの泡立ちまで自分好みに追い込めるのがこの機種の醍醐味。家で飲む一杯にしっかり“作る楽しさ”まで欲しい人には、かなり刺さるはず

>>デロンギ

2.プロのハンドドリップを再現！豆の計量から温度調節までお任せ

挽きたての香りにこだわりたいけれど、毎朝の手間は減らしたい。そんな願いを叶えるのがシロカの「カフェばこPRO（SC-C261）」（2万9700円）です。特筆すべきは、コーン式ミルによる精緻な挽き具合と、一度単位で調整可能な抽出温度。

豆の個性を最大限に引き出すプロの技を、ボタンひとつで再現します。さらに、豆の計量から自動で行うため、忙しい時間帯でも常に安定した一杯を楽しめるのが強み。タイマー機能も備え、淹れたての香りで1日を始められる贅沢な体験を提供してくれます。

▲粉を均一に濡らしてじっくり蒸らすことでより雑味が少なく、奥行きのある味わいを楽しめるのも魅力

マグカップに直接抽出できる“じかマグ”機能が便利で、洗い物を減らせるのも嬉しい配慮です。ミルのお手入れモードや取り外し可能な給水タンクなど、メンテナンスの簡便さも徹底されており、手間をかけずに最高の一杯を日常に取り入れたい方に最適です。

▲バスケットは取り外しができて、丸洗いが可能。ドリッパーと一体型なのでお手入れが簡単な点も見逃せません

タイマー機能搭載で、飲みたいタイミングに合わせて準備しておけるのが◎。朝の準備時間を圧迫せずに、淹れたての一杯から1日を始められるので、時間にも気持ちにもゆとりが生まれますよ

>> シロカ「カフェばこ PRO」

3.トップバリスタの技を1台に凝縮！ 気分で飲み分けられる本格派

ハンドドリップの味わいに惹かれても、毎回安定して淹れるのはなかなか難しいもの。そんな悩みに応えてくれそうなのが、ダイニチの「コーヒーメーカー MC-SVD40A」（4万9830円）です。日本を代表するバリスタ2名が監修し、それぞれの抽出技術を再現した“NEW WAVE”と“CLASSIC”の2モードを搭載。モードごとに専用のノズルカートリッジとドリッパーを使い分け、さらに回転式ノズルで豆全体に均一に湯を行き渡らせることで、ハンドドリップのような一杯を狙えるのが特長です。浅煎りのフルーティーな酸味から、深煎りらしい濃厚なコクまで、気分や豆に合わせて楽しみ方を広げてくれます。

▲本格派らしい奥行きがありながら、操作そのものは複雑すぎず、日常に取り入れやすいバランス感も魅力

コーヒー粉の焙煎度によっても抽出を自動でコントロール。焙煎度はLIGHT、MEDIUM、DARKの3段階、抽出量は1〜4杯まで選択可能です。モードと焙煎度の組み合わせごとに条件を細かく調整しているため、家庭でも味の違いを楽しみやすい1台に仕上がっています。あえてコーヒーの粉の焙煎度とは異なる設定を試してみるなど、自分なりの一杯を探すのもこのマシンの楽しさです。

▲モードごとに異なる抽出設計を採用。抽出技術の違いまで1台で味わえ、毎日のコーヒー時間を少し豊かにしてくれる存在になりそうです

浅煎りか深煎りかで設定を変えられるのは、コーヒー好きにはかなりうれしいポイント。毎回難しいことを考えなくても、豆に合わせて味を最適化してくれるので、日常の中で失敗しにくい本格派として重宝しそう！

>>ダイニチ工業「コーヒーメーカー」

4.テクニックいらずでプロの味！“一投抽出”理論を極めた機能美

淹れるたびに味が変わってしまうハンドドリップの難しさを、独自の構造で解決したのがハリオの「MUGEN Coffee Maker（EMC-02-B）」（1万3200円）です。定評のある“一投抽出”理論を自動化し、内部にリブを設けない特殊なドリッパー構造を採用。お湯を一度注ぐだけで、豆の旨味をじっくりと引き出す設計となっています。複雑な設定を必要とせず、誰でも安定してプロのクオリティを再現できるのが最大の特徴。ミニマルなマットブラックの外装は、どんなインテリアにも馴染む機能美を備えています。

▲操作は電源ボタンと抽出ボタンのみとシンプル。はじめてのコーヒーメーカーとしても使いやすさは抜群です

コンパクトな設計で場所を取らず、キッチンの限られたスペースにもスッキリ。パーツが少なく、使用後のお手入れが驚くほど簡単なのも毎日使う道具としては重要なポイントといえます。テクニックいらずで美味しいドリップを楽しみたい方にとって、満足度の高い一品になること間違いなしです。

▲コーヒー抽出に理想的な注湯方式をシャワー式の抽出口で再現。手間暇かからず、香り高い一杯が味わえます

登場したのは数年前ですが、毎日使うものだからこそ、コーヒーメーカーは“考えなくても使える”くらいがちょうどいい。複雑な操作なしで安定した味を楽しめるので、忙しい朝の相棒としてかなり頼もしく感じます

>>ハリオ「MUGEN Coffee Maker」

5.デスクにも置ける本格派！圧倒的なコスパでエスプレッソを身近に

「全自動エスプレッソメーカーは高価で場所を取る」というイメージを覆すのが、サンコーの全自動エスプレッソメーカー「CREMONNA（クレモナ）」（4万9800円）です。デスクにも置けるサイズ感ながら、豆を挽くグラインダーから抽出までを自動で行う本格派。

高い圧力をかけて一気に抽出することで、濃厚なクレマがのったエスプレッソを手軽に味わえます。手に取りやすい価格帯ながら、抽出温度や粉の量の調整も可能。手軽にカフェラテやアメリカーノを楽しみたい層にとって、非常にバランスの取れた選択肢です。

▲日本の住宅事情に配慮した幅185mmのコンパクト設計。置き場所に困りがちな全自動コーヒーマシンの課題もこれで解決します！

豆だけでなく粉からの抽出にも対応しており、お気に入りのフレーバーを試す楽しみも広がります。内部の洗浄機能もシンプルで、忙しいビジネスパーソンが仕事の合間にリフレッシュするのにも最適。手軽に本格的なコーヒー習慣をスタートしたい方におすすめです。

▲カフェクオリティの“19気圧”高圧抽出を実現。豆の香りを閉じ込め、口当たりに深みを与える“濃厚クレマ”を安定して生成できます

“エスプレッソはハードルが高い”という印象を覆してくれる1台。サイズも現実的で、キッチンはもちろん、在宅ワーク用のデスク脇にも置けそう。生活導線の中に自然とコーヒー習慣を作れそうです

>>サンコー

>>【新生活グッズ50】

＜文／GoodsPress編集部＞

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