県内に6校を展開する県内最大の専門学校グループ＝YIC学院の入学式がきょう（6日）、山口市で行われました。



YIC学院は情報、ビジネス、美容、調理など県内に6校15学科の専門学校を展開していてことしは395人が入学しました。



式では河津道正校長が「新たな学びのステージで職業人としてのマインドを学んでください」と激励しました。



（理学療法学科 竹本陽葵さん)

「専門的な知識や技術を身につけるとともに人としても成長できるよう日々、努力していくことを誓います」





(防府出身 公務員学科 消防士目指す）「人を助ける仕事なのでやりがいを感じられる」（防府出身 公務員学科 消防士めざす）「ことし消防に受かって親に恩返しが少しでもできれば」（山口出身 ビューティーモード)「ネイリストになりたい」「お客さんの要望に応えられる希望通りのデザインができるようにしたい」こちらの男性は転職のため、介護福祉学科に入学しました。「5年前に大きい病気をしたことをきっかけに医療現場にお世話になったこともあって恩返しという訳ではないですが仕事に興味を持ちました」「頑張ってみようとモチベーションは上がっています」最高齢は調理製菓専門学校に入学した71歳の女性ということです。学生らは専門の職業を目指して1年から4年学ぶことになります。