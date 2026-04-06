コロチキ・ナダル 毒舌ライバーにブチギレ！「テレビはオワコン」の挑発に「素人やん！」と猛反撃
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週日曜深夜2時20分）。4月5日（日）の放送は、「コロチキ・ナダルをぶっ潰せ！ガチ口喧嘩王決定戦」をお届け！
【動画】コロチキ・ナダル 毒舌ライバーと口喧嘩でブチギレ！「テレビはオワコン」の挑発に「素人やん！」と猛反撃
拳の代わりに言葉をぶつけ合うしゃべりの格闘技「口喧嘩」第2弾。
今回は、“我こそは口喧嘩王”を名乗る3名が参戦し、コロコロチキチキペッパーズ・ナダルに挑戦する。
TikTokのライブ配信で視聴者への情け容赦ない物言いがSNS界隈で話題になっているライバーのだいこんまるが、早速「投げ銭でオジからお金もらって生きているんですけど、文句ありますか？」と先制口撃。
ほぼ毎日6時間以上ライブ配信の「投げ銭」だけで生計を立てているだいこんまる。そのMAX月収は100万円を超えるという。
ナダルは「表に出る仕事で稼げないから、逃げたみたいな感覚がする」と口撃。
だいこんまるが「テレビには出たくなかった」と言うと、ナダルは「早よ帰れ！ ライブだけやってろ！」と早くもヒートアップしてしまう。
「ライブのネタにしようと思ってテレビに出た」というだいこんまるに…
と、被せ気味にツッコミをかますナダル。
続いて、だいこんまるが「テレビなんて完全にオワコン！」と主張すると、ナダルは「なんでしがみついたらアカンねん。テレビに出たいから一生懸命努力することの何が悪いねん」と猛反撃。そしてテレビに出たい理由を、「人気者になりたいから。CMめちゃくちゃ金もらえるからな！」と、目を剥いて断言する。
そしてだいこんまるが「配信しましょう！」と提案すると、ナダルは、ライブ配信しているピスタチオの伊地知大樹やトレンディエンジェルの斎藤司の名前を上げ、「○○みたいになっとんねん。見られへんねん！」と否定的な発言を。
さらにだいこんまるは「テレビはいろんな人たちがいて、お膳立てをされて面白くなってる。ライバーは1人で全部やってるんですよ」と煽るが、「テレビもテレビでええやないか。いろんな人が頑張ってやってくれて。1人でやってることは否定してへんよ。だから、テレビのことを否定するのもやめろ！ SNSも否定してへんやろがい！」とナダル。
そして追い込まれたのか、なぜかスタジオで口喧嘩を見届けているアシスタントの女性に向かって、「何にもしゃべってないやん。置物やないけ。座ってスカート履かされて…」と口撃の矛先を向ける謎の展開に(笑)。
この続きの口喧嘩は、ぜひTVerで！
【動画】コロチキ・ナダル 毒舌ライバーと口喧嘩でブチギレ！「テレビはオワコン」の挑発に「素人やん！」と猛反撃
拳の代わりに言葉をぶつけ合うしゃべりの格闘技「口喧嘩」第2弾。
今回は、“我こそは口喧嘩王”を名乗る3名が参戦し、コロコロチキチキペッパーズ・ナダルに挑戦する。
VSだいこんまる(前編)
TikTokのライブ配信で視聴者への情け容赦ない物言いがSNS界隈で話題になっているライバーのだいこんまるが、早速「投げ銭でオジからお金もらって生きているんですけど、文句ありますか？」と先制口撃。
ほぼ毎日6時間以上ライブ配信の「投げ銭」だけで生計を立てているだいこんまる。そのMAX月収は100万円を超えるという。
ナダルは「表に出る仕事で稼げないから、逃げたみたいな感覚がする」と口撃。
だいこんまるが「テレビには出たくなかった」と言うと、ナダルは「早よ帰れ！ ライブだけやってろ！」と早くもヒートアップしてしまう。
「ライブのネタにしようと思ってテレビに出た」というだいこんまるに…
と、被せ気味にツッコミをかますナダル。
続いて、だいこんまるが「テレビなんて完全にオワコン！」と主張すると、ナダルは「なんでしがみついたらアカンねん。テレビに出たいから一生懸命努力することの何が悪いねん」と猛反撃。そしてテレビに出たい理由を、「人気者になりたいから。CMめちゃくちゃ金もらえるからな！」と、目を剥いて断言する。
そしてだいこんまるが「配信しましょう！」と提案すると、ナダルは、ライブ配信しているピスタチオの伊地知大樹やトレンディエンジェルの斎藤司の名前を上げ、「○○みたいになっとんねん。見られへんねん！」と否定的な発言を。
さらにだいこんまるは「テレビはいろんな人たちがいて、お膳立てをされて面白くなってる。ライバーは1人で全部やってるんですよ」と煽るが、「テレビもテレビでええやないか。いろんな人が頑張ってやってくれて。1人でやってることは否定してへんよ。だから、テレビのことを否定するのもやめろ！ SNSも否定してへんやろがい！」とナダル。
そして追い込まれたのか、なぜかスタジオで口喧嘩を見届けているアシスタントの女性に向かって、「何にもしゃべってないやん。置物やないけ。座ってスカート履かされて…」と口撃の矛先を向ける謎の展開に(笑)。
この続きの口喧嘩は、ぜひTVerで！