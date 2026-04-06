希少部位「ハネシタ」「フランク」を1皿に！ビーフインパクトがコンボフェア開催
大東エンタープライズが運営する「炭焼ステーキ BEEF IMPACT」は4月1日から、「希少部位ステーキコンボフェア」を開催する。5月末までの期間限定で、在庫がなくなり次第終了となる。
希少部位ステーキコンボフェア
同フェアでは、牛一頭からわずかしか取れない希少部位「ハネシタ」と「フランク」を一度に楽しめる贅沢な食べ比べメニューを提供する。
ハネシタは肩ロースの中でも特に柔らかく、とろけるような食感が特徴で、フランクは赤身の旨みが濃く、肉本来の味わいを楽しめる。この2種を炭火で焼き上げて提供する。
価格は200gで2,178円〜。ランチタイムにはおかわり無料のライスやサラダ、スープが付く。ライスは、北海道仁木町産の最高級「ゆめぴりか」を使用。羽釜で炊き上げて提供する。
羽釜ご飯
希少部位ステーキコンボフェア
同フェアでは、牛一頭からわずかしか取れない希少部位「ハネシタ」と「フランク」を一度に楽しめる贅沢な食べ比べメニューを提供する。
ハネシタは肩ロースの中でも特に柔らかく、とろけるような食感が特徴で、フランクは赤身の旨みが濃く、肉本来の味わいを楽しめる。この2種を炭火で焼き上げて提供する。
価格は200gで2,178円〜。ランチタイムにはおかわり無料のライスやサラダ、スープが付く。ライスは、北海道仁木町産の最高級「ゆめぴりか」を使用。羽釜で炊き上げて提供する。
羽釜ご飯