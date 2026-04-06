社内結婚した夫が派遣社員の女性と不倫？ 今回は、そんな夫が職場で自滅したエピソードをご紹介します。

「社内恋愛で結婚しました。結婚後も、私と夫は同じ職場で働き続けていました。ある日、派遣の女性社員が入社したのですが、いつしかその派遣社員と夫が不倫関係になっていたようで……。事実を知った後も、私は夫と不倫相手と一緒に働き続けました。メンタルはボロボロで、もう辞めようかと思うほど……。

そんなある日、夫が会社のPCにプライベートのアカウントでログインしていました。自動で同期されていることに気づかず、共有フォルダにプライベートな写真が保存されていて……。その中には、夫と不倫相手のラブラブ写真もたくさんあったようです。

夫の不倫写真は社員全員に見られ、ちょっとした騒動になっていました。あんな写真を見られたら、私だったら生きていけない……。不倫相手はその日から休み続け、派遣の契約も切られました。夫は上司に呼び出され、左遷に。同僚たちからも軽蔑されていました。一方、私の味方になってくれる人たちはたくさんいて……。

それをきっかけに、ようやく離婚の決意が固まりました。二人に慰謝料を請求し、今でも私はその職場で働き続けています。辞めようか悩んだ時期もあったけど、何も悪いことをしていない私が辞めるなんておかしいですよね。今では夫より高い給料をもらっています。二人には『無様に自滅してくれてありがとう』って伝えたいかな」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2026年2月）

▽ 絶対に見られたくないプライベートな写真が社内の共有フォルダに……。想像しただけでゾッとしますね。自ら不倫を暴露し、社内での立場が悪くなるなんて愚かすぎます……。自業自得ですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。