楽天トラベルで「ハウステンボス」直営ホテルをお得に利用できる特別クーポン配布。クーポン併用で最大15%OFF入園Eチケット予約で楽天ポイントが貯まる
【楽天トラベル：「ハウステンボス直営ホテル スペシャルオファー」】 4月6日10時～4月28日9時59分
【クーポン対象施設・楽天限定プラン掲載施設】
□「ホテルデンハーグ」楽天トラベルのページ
楽天トラベルは、「ハウステンボス直営ホテル スペシャルオファー」を4月6日10時から実施する。期間は4月28日9時59分まで。
本特集では、長崎県にあるテーマパーク「ハウステンボス」直営のホテルがクーポン併用で最大15%オフにて利用できるほか、「ハウステンボス直営ホテル 楽天限定プラン」も用意されている。また、楽天アカウントで「ハウステンボス」の入園Eチケットを予約すると楽天ポイントが貯まる。
□「ハウステンボス直営ホテル スペシャルオファー」特集ページ
【クーポン対象施設・楽天限定プラン掲載施設】
・ホテルデンハーグ
・ホテルロッテルダム
・フォレストヴィラ
・ホテルアムステルダム
・ホテルヨーロッパ
□「ホテルデンハーグ」楽天トラベルのページ
□「ホテルロッテルダム」楽天トラベルのページ
□「フォレストヴィラ」楽天トラベルのページ
□「ホテルアムステルダム」楽天トラベルのページ
□「ホテルヨーロッパ」楽天トラベルのページ
・ハウステンボス 入園Eチケット
□「長崎 ハウステンボス 入園Eチケット (即日発券)」楽天トラベルのページ