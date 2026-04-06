楽天トラベルは、「ハウステンボス直営ホテル スペシャルオファー」を4月6日10時から実施する。期間は4月28日9時59分まで。

本特集では、長崎県にあるテーマパーク「ハウステンボス」直営のホテルがクーポン併用で最大15%オフにて利用できるほか、「ハウステンボス直営ホテル 楽天限定プラン」も用意されている。また、楽天アカウントで「ハウステンボス」の入園Eチケットを予約すると楽天ポイントが貯まる。

□「ハウステンボス直営ホテル スペシャルオファー」特集ページ

【クーポン対象施設・楽天限定プラン掲載施設】

・ホテルデンハーグ

・ホテルロッテルダム

・フォレストヴィラ

・ホテルアムステルダム

・ホテルヨーロッパ

□「ホテルデンハーグ」楽天トラベルのページ

□「ホテルロッテルダム」楽天トラベルのページ

□「フォレストヴィラ」楽天トラベルのページ

□「ホテルアムステルダム」楽天トラベルのページ

□「ホテルヨーロッパ」楽天トラベルのページ

・ハウステンボス 入園Eチケット

□「長崎 ハウステンボス 入園Eチケット (即日発券)」楽天トラベルのページ