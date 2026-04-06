4児の母でありモデルや俳優、ロックミュージシャンとしてマルチに活躍する土屋アンナ（42）が、意外にも運転免許を持たない理由と、日々の生活を支える愛車のママチャリについて語った。

【映像】ママチャリに乗り、スーパーで買い物をする土屋アンナ

4月5日放送のABEMA『秘密のママ園 Season2』のコーナー「のぞき見！隣のママ」では、土屋アンナのリアルな朝のルーティンに密着した。朝8時、スウェット姿で自宅を出た土屋の手には、手慣れた様子で押すママチャリがあった。スタッフから驚きの声が上がると、土屋は「免許持ってないの」と告白。その理由について「やっぱ、何か起こしちゃうと、この仕事ダメじゃん」と、自身の職業責任を考慮した意外にも保守的なリスク管理を明かし、MCの峯岸みなみらからも「意外と保守的！」「乗り回してそうなのに！」と驚きの声が上がった。

現在、9歳の長女セイナちゃんと7歳の次女ニイナちゃんの登校にもこのママチャリが欠かせない。土屋は「20分、30分圏内だと、もうチャリで行く」と断言し、子供たちのランドセルを自ら背負って自転車を押し、子供たちには「歩いて！ 足を動かすんだ」と促す独自のスタイルを披露。モデルやアーティストとしての華やかなイメージとは裏腹に、電動自転車にまたがり街中を疾走する、徹底して「お母さん」に徹する姿が映し出された。