『今日好き』しゅんゆまカップル、ドームで全力ノロケ 腕組みランウェイ【関コレ】
オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』でカップルが成立し話題を集めた倉澤俊＆谷村優真の「しゅんゆまカップル」が5日、京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER』（関コレ）に登場した。
【写真】腕を組んでランウェイを歩いた谷村優真＆倉澤俊”しゅんゆま”
2025年12月放送の「チェンマイ編」でカップルとなったしゅんゆま。腕を組んだラブラブな様子でランウェイを進み、トップではギュッと体を寄せ仲睦まじい姿を見せた。
ランウェイ後のトークでは、お互いに一緒に『関コレ』出演できたことを喜んだ2人。倉澤は「今日もゆまちゃんがかわいすぎました」と全力のノロケ。谷村も照れたように笑顔に。MCの朝日奈央とぺこぱも、2人のラブラブっぷりにあてられていた。
『関コレ』は「大阪から世界へ発信する関西の文化イベント」をテーマに2010年に誕生。アーティストのライブ、タレントやモデルによるファッションショーなどが催されるエンターテインメントイベントとなっており、今回で30回目を迎える。
『今日、好きになりました。』スペシャルステージには、「かなりのカップル」相塲星音、河村叶翔が登場したほか、新シーズンへの継続出演が発表され注目を集める岩間夕陽、小林ゆあ。そして高校を卒業し新たなステージへと進む榎田一王、曽根凌輔も出演した。
【写真】腕を組んでランウェイを歩いた谷村優真＆倉澤俊”しゅんゆま”
2025年12月放送の「チェンマイ編」でカップルとなったしゅんゆま。腕を組んだラブラブな様子でランウェイを進み、トップではギュッと体を寄せ仲睦まじい姿を見せた。
『関コレ』は「大阪から世界へ発信する関西の文化イベント」をテーマに2010年に誕生。アーティストのライブ、タレントやモデルによるファッションショーなどが催されるエンターテインメントイベントとなっており、今回で30回目を迎える。
『今日、好きになりました。』スペシャルステージには、「かなりのカップル」相塲星音、河村叶翔が登場したほか、新シーズンへの継続出演が発表され注目を集める岩間夕陽、小林ゆあ。そして高校を卒業し新たなステージへと進む榎田一王、曽根凌輔も出演した。