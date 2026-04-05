【前田智徳】15年悩んだ肩の痛みの原因は「癒着」だった！本来の動きを取り戻す関節ケア
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【15年悩んだ肩の痛み】原因は関節のズレと癒着!?徹底ケアで本来の動きを取り戻す【前田智徳さん】」と題した動画を公開しました。動画では、関節ケアの第一人者である角田紀臣さんが、前田智徳さんをゲストに迎え、全身の関節のズレや癒着を改善する施術を行っています。
動画は、足首の施術からスタートします。角田さんは、アキレス腱とヒラメ筋の癒着があることで足首の可動域が制限されていると指摘。足首の動きが悪いと、ゴルフのスイングなどで余計な力が必要になると解説し、丁寧に癒着を剥がしていきます。
続いて、膝と股関節周りのケアへ移ります。「関節が動かないと筋肉で何とかするしかなくなり、怪我につながる」と語る角田さん。パフォーマンスを高めるためにはしなやかさが重要であり、それは筋肉と関節両方の柔らかさから生まれると力説します。前田さんが抱える腰や左股関節周りの癒着も、しっかりと剥がしていく様子が収められています。
最後は、前田さんが長年悩まされているという右肩の施術です。痛みの原因が、肩関節の前方へのズレと第二肩関節周辺の深刻な癒着によるインピンジメント症候群であることを突き止めます。「ドロドロの癒着」と表現されるほど凝り固まった部位にアプローチし、癒着を剥がすことで肩の動きを滑らかに整えました。
関節の本来の動きを取り戻すことで、日々の生活やスポーツでのパフォーマンス向上につながる本プログラム。長引く体の痛みに悩んでいる方は、関節の「癒着」に注目してみてはいかがでしょうか。
動画は、足首の施術からスタートします。角田さんは、アキレス腱とヒラメ筋の癒着があることで足首の可動域が制限されていると指摘。足首の動きが悪いと、ゴルフのスイングなどで余計な力が必要になると解説し、丁寧に癒着を剥がしていきます。
続いて、膝と股関節周りのケアへ移ります。「関節が動かないと筋肉で何とかするしかなくなり、怪我につながる」と語る角田さん。パフォーマンスを高めるためにはしなやかさが重要であり、それは筋肉と関節両方の柔らかさから生まれると力説します。前田さんが抱える腰や左股関節周りの癒着も、しっかりと剥がしていく様子が収められています。
最後は、前田さんが長年悩まされているという右肩の施術です。痛みの原因が、肩関節の前方へのズレと第二肩関節周辺の深刻な癒着によるインピンジメント症候群であることを突き止めます。「ドロドロの癒着」と表現されるほど凝り固まった部位にアプローチし、癒着を剥がすことで肩の動きを滑らかに整えました。
関節の本来の動きを取り戻すことで、日々の生活やスポーツでのパフォーマンス向上につながる本プログラム。長引く体の痛みに悩んでいる方は、関節の「癒着」に注目してみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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