『ストリート・キングダム』フィルムカメラで撮影した峯田和伸・若葉竜也・吉岡里帆らのメイキング写真解禁
監督・田口トモロヲ×脚本・宮藤官九郎×主演・峯田和伸（銀杏BOYZ）＆若葉竜也で贈る音楽青春映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』より、キャストが「青春そのものだった」と語る撮影期間をフィルムカメラで収めたメイキング写真8点解禁された。
【写真】吉岡里帆がカメラを向ける一枚、仲野太賀がバンドメンバーと笑い合う和やかな瞬間も！ メイキング写真ギャラリー
今から22年前にロック映画の金字塔となった、みうらじゅん原作・宮藤官九郎脚本・田口トモロヲの初監督作『アイデン＆ティティ』（2003）。本作は、その系譜とも呼べる新たな音楽青春映画で、田口トモロヲの10年振りの監督最新作。
主演は、『アイデン＆ティティ』で初めての演技ながらも初主演に大抜てきされ、この田口監督との運命的な出会いをきっかけに、今やミュージシャンとしてだけでなく唯一無二の個性を持つ俳優にもなった峯田と、同作をこよなく愛し、目標としてきたという若葉。
共演には、吉岡里帆や仲野太賀、間宮祥太朗、大森南朋、中村獅童、中島セナといった豪華俳優陣が顔をそろえる。
公開を迎えるや否や、SNS上で熱量の高い感想が相次いで投稿されている本作。1970年代の音楽シーンを描きながらも、「自分の手で生み出し、発信する」という「D.I.Y.」の精神は、現代におけるSNSや動画配信文化にも通じるもの。世代を超えて“いま”の感覚と地続きであることも、本作の大きな魅力となっている。
この度解禁されたのは、フィルムカメラで切り取られたオフショット写真の数々。峯田、若葉、吉岡里帆がリラックスした様子でスタンバイする姿や、吉岡がカメラを向けるお茶目な一枚、仲野太賀がバンドメンバーと笑い合う和やかな瞬間、さらにはライブシーンで観客を熱狂に巻き込む場面など、撮影現場の空気をそのまま閉じ込めたような写真が並ぶ。
加えて、若葉が「めちゃめちゃかっこよかった」と絶賛した間宮祥太朗の演奏シーンのメイキングカットも公開。柔らかなフィルムの質感の中に収められているのは、キャストたちが「青春そのものだった」「終わってほしくなかった」と語るほど濃密で、かけがえのない撮影期間。その一瞬一瞬からは、作品に込められた熱量と、彼らが共有した特別な日々が伝わってくる。
映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』は、公開中。
【写真】吉岡里帆がカメラを向ける一枚、仲野太賀がバンドメンバーと笑い合う和やかな瞬間も！ メイキング写真ギャラリー
今から22年前にロック映画の金字塔となった、みうらじゅん原作・宮藤官九郎脚本・田口トモロヲの初監督作『アイデン＆ティティ』（2003）。本作は、その系譜とも呼べる新たな音楽青春映画で、田口トモロヲの10年振りの監督最新作。
共演には、吉岡里帆や仲野太賀、間宮祥太朗、大森南朋、中村獅童、中島セナといった豪華俳優陣が顔をそろえる。
公開を迎えるや否や、SNS上で熱量の高い感想が相次いで投稿されている本作。1970年代の音楽シーンを描きながらも、「自分の手で生み出し、発信する」という「D.I.Y.」の精神は、現代におけるSNSや動画配信文化にも通じるもの。世代を超えて“いま”の感覚と地続きであることも、本作の大きな魅力となっている。
この度解禁されたのは、フィルムカメラで切り取られたオフショット写真の数々。峯田、若葉、吉岡里帆がリラックスした様子でスタンバイする姿や、吉岡がカメラを向けるお茶目な一枚、仲野太賀がバンドメンバーと笑い合う和やかな瞬間、さらにはライブシーンで観客を熱狂に巻き込む場面など、撮影現場の空気をそのまま閉じ込めたような写真が並ぶ。
加えて、若葉が「めちゃめちゃかっこよかった」と絶賛した間宮祥太朗の演奏シーンのメイキングカットも公開。柔らかなフィルムの質感の中に収められているのは、キャストたちが「青春そのものだった」「終わってほしくなかった」と語るほど濃密で、かけがえのない撮影期間。その一瞬一瞬からは、作品に込められた熱量と、彼らが共有した特別な日々が伝わってくる。
映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』は、公開中。